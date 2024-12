Jamie Foxx revela que sufrió un derrame cerebral

El actor finalmente dio detalles del padecimiento que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia el año pasado

Jamie Foxx finalmente reveló al mundo que un derrame cerebral fue la causa por la que lo hospitalizaron el año pasado y por poco lo lleva a la muerte.

El actor de The Amazing Spiderman se sinceró en el adelanto de su especial de Netflix "What had happened was" sobre lo que sufrió el pasado abril de 2023, cuando tuvo un fuerte dolor de cabeza mientras estaba con su familia en Atlanta.

"El 11 de abril del año pasado, tuve un fuerte dolor de cabeza, le pedí a mi hijo un Advil. Estuve fuera durante 20 días. No me acuerdo de nada" , relató Jamie Foxx.

"Entonces, estoy en Atlanta, mi hermana y mi hija me llevaron al primer médico. Me dijo 'no' y me puso una inyección de cortisona. El siguiente médico dijo: 'Algo está pasando allá arriba'. No lo diré ante las cámaras".

Su hermana Deidra Dixon fue quien sintió que algo “andaba mal” con el actor, ya que lo vio en un estado de letargo, motivo por el que decidió llevarlo al hospital.

“El dr. Schuette le dio a ella una noticia horrible: ‘Tiene una hemorragia cerebral que produjo un derrame y si no le abro la cabeza ya mismo, vamos a perderlo’” , narró Foxx.

Después de la cirugía, Foxx permaneció en coma durante dos semanas, como él mismo lo reveló, y describió la experiencia como ver un túnel sin luz.

“Me dijeron que me llevaron a operarme […] No ves pasar tu vida por delante de ti. Fue algo extrañamente pacífico”, aseguró.

“Vi el túnel. No vi la luz, pero estaba en el túnel (…) hacía calor ahí. Mierd…, ¿estoy yendo al lugar equivocado o algo así?”.

Tras la operación, el médico aseguró que Jamie Foxx podría recuperarse, pero que ese sería el “peor año de su vida”.

“No podía caminar, estaba en una silla de ruedas (…) Me salvó la vida. Por eso este momento es el más increíble. Porque uno lo da por sentado. Pero les diré algo sobre mi hermana, Deidra, y mi hija, Corinne Marie Foxx: ¡me contuvieron, caraj…!” , destacó.

Foxx continuó su rehabilitación en Chicago para aprender a recuperar la movilidad de las piernas y el habla.