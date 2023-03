Fallece el primer actor Ignacio López Tarso a los 98 años

El actor se encontraba internado desde el 6 de marzo en un hospital de la Ciudad de México debido a una fuerte neumonía, misma de la cual ya no pudo salir.

Este sábado se confirmó el deceso del primer actor Ignacio López Tarso, uno de los histriones más importantes de México, quien a lo largo de su larga trayectoria de cerca de 70 años incursionó en el cine, teatro, radio y televisión. Apenas en enero había cumplido 98 años y comentaba ante los medios que el retiro aún no estaba contemplado para él. Falleció luego de una semana hospitalizado a causa de una neumonía, pero su legado prevalecerá en la historia de la actuación en México.

Nació el 15 de enero de 1925 bajo el nombre de Ignacio López López, apellidos que difícilmente le permitirían incursionar en el medio artístico y por sugerencia de su amigo y mentor, Xavier Villaurrutia, decidió cambiarlo por López Tarso.

Comenzó haciendo sus pininos en teatro, pero fue gracias a un anuncio en el periódico que su vida se acercó de lleno a la actuación tras acudir a un curso en el Instituto Nacional de Bellas Artes y debutó de manera profesional en 1951.

En cine debutó tres años después en una cinta que le dejó un amargo sabor de boca, pero que le permitió darse a conocer en el gremio. Uno de los filmes más importantes de su carrera llegó a finales de la década de los años 50 y con "Macario" conoció las mieles del éxito, sobre todo en festivales internacionales y se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada a los premios Oscar como Mejor película en lengua extranjera.

"La vida no fue fácil, Macario, pero fue buena vivirla juntos."



Gracias, Ignacio López Tarso.

Abrazamos a familiares y amigos. pic.twitter.com/kHnL9UlXqI — IMCINE (@imcine) March 12, 2023

Ya con el éxito bajo el brazo llegaron más proyectos a su vida y una de las más gratas experiencias fue cuando actuó a lado de María Félix en una escena donde él tenía que besarla. En una entrevista para un programa de televisión, López Tarso recordó las palabras de "La Doña": "Me dio una gran confianza, me decía: 'Bésame sabroso, agárrame fuerte, apriétame. Compórtate como hombre, cabrón'". Pero María solo fue una de las muchas actrices de la época de oro con las que López Tarso trabajó, a su lista se suman Pina Pellicer, Lucha Villa, Rita Macedo, Marga López y Elsa Aguirre.

Su última cinta fue de 2021 y llevó el título de "Buenos días, Ignacio", mientras que en teatro, la última obra donde había actuado se llamó "El Padre". A pesar de su larga trayectoria, en sus últimas apariciones ante los medios llegó a comentar que se siente un poco frustrado porque ya no lo llaman para trabajar por su edad: "Me conocen todos muy bien, no necesito hacer llamados ni nada, ya saben. No me llaman, es porque no se han interesado ninguno de ellos en mí".

Sin embargo, sus súplicas fueron escuchadas y a inicios de enero el actor fue invitado en su última participación en televisión en la serie de televisión "Como dice el dicho", a lado de su amigo Sergio Corona, con quien no solo ha compartido el escenario en "Aeroplanos", sino también toda una vida.

Además, tenía en puerta trabajar en la nueva serie biográfica de Gloria Trevi, dirigida por Carla Estrada y producida por Televisa, algo que le tenía muy emocionado por trabajar a lado de la cantante.

A su deceso, Ignacio López Tarso prevalecerá en la leyenda del teatro y del cine mexicano, y los aplausos seguirán a nombre de uno de los actores más importantes que México dio.

La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX lamenta profundamente el fallecimiento de Ignacio López Tarso, uno de los más grandes actores de México. Destacó en teatro, televisión y cine, siendo "Macario" la película que lo consolidó en la memoria colectiva de nuestro país. pic.twitter.com/POg9q2QYSo — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) March 12, 2023