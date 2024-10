¿High School Musical regresa a los cines?

Un nuevo video levantó las esperanzas de los fanáticos de la cinta

High School Musical se ha convertido en un fenómeno mundial tras su lanzamiento en 2006, donde atrapó a audiencias de todas las edades. Esta película, hasta la fecha, ha sido una de las más queridas por el público y se rumora que regrese de nuevo a la pantalla grande de Cinemex.

Los rumores sobre el regreso del musical al cine han comenzado a circular gracias a un intrigante video publicado en la cuenta de TikTok de Cinemex, el cual, en menos de dos horas de su publicación, ha conseguido más de 70 mil vistas.

En el clip, se puede ver a dos jóvenes luciendo mercancía del famoso musical, acompañado del mensaje “Se vienen cositas Linces” con la canción ‘We’re All in This Together’ de fondo. Este misterioso anuncio ha desatado una ola de especulaciones y emoción entre los seguidores de la saga.

Cabe señalar que, hasta el momento, no han dado más información al respecto, pero los usuarios ya han reaccionado ante la posibilidad de volver a revivir la música que conquistó a toda una generación en cines.

“Las 3 de corrido, por favor”, “díganme que estoy soñando”, “no importa qué sea, pero estaré allí”, “las 3, por favor”, “que sea una realidad”, “con la mente en el juego”, “júralo Cinemex”, “estoy girando en la oficina” , han comentado los usuarios ante la noticia.