¿Habrá secuela de 'Barbie'? Esto dijo la directora

Ante el rotundo éxito de la película, muchos se han preguntado si esta podría llegar a tener una secuela.

Desde su estreno el pasado 20 de julio, la película "Barbie" ha tenido un rotundo éxito en cines de todo el mundo, generando preguntas y expectativas sobre si esta producción tendrá alguna continuación a futuro. La directora Greta Gerwig, en una entrevista con The New York Times, abordó este tema y reveló su perspectiva sobre una posible secuela.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie, aborda temas como el feminismo y el patriarcado en la sociedad, generando un impacto significativo entre los espectadores. Sin embargo, los fans de la famosa muñeca deberán ser pacientes, ya que actualmente no hay planes concretos para una continuación, al menos por el momento: " En este momento es todo lo que tengo ", afirmó Gerwig, dejando en claro que, aunque no hay planes inmediatos, tampoco descarta la posibilidad.

" No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero ", dijo la cineasta.

Gerwig, conocida por dirigir exitosas películas como "Mujercitas" y "Lady Bird", así como por su trabajo como guionista en series como "How I Met Your Dad", explicó que en general, no piensa en secuelas al finalizar sus proyectos, cada película, para ella, es una experiencia completa y no siempre considera una continuación.

" Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre he querido hacer, lo hice ", explicó Gerwig.

Te puede interesar Actrices mexicanas que podrían dar vida a Barbie

Rompe la taquilla

Aunque la directora se muestra cautelosa respecto a la posibilidad de una secuela, reconoce que el éxito inesperado de "Barbie" la ha sorprendido gratamente, consolidándola como una de las directoras más exitosas de Hollywood, con una recaudación de más de 155 millones de dólares en taquilla.

" Ha sido increíble caminar y ver a la gente vestida de rosa. Nunca en mis sueños más salvajes imaginé algo como esto ", expresó Gerwig emocionada.

En cuanto al mensaje feminista que la película transmite y que ha generado comentarios positivos, Gerwig reflexionó sobre sus expectativas.

" Mi esperanza para la película es que sea una invitación para que todos sean parte de la fiesta y dejen de lado las cosas que no necesariamente nos sirven como mujeres u hombres. Espero que en toda esa pasión, si la ven o se involucran con ella, pueda darles algo del alivio que le dio a otras personas ", concluyó la directora.