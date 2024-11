Silvia Pinal tendrá homenaje en Bellas Artes, confirma su asistente

Efigenia Ramos, asistente personal de la actriz, reveló que se llevará a cabo un homenaje en su honor tras su fallecimiento.

La última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, falleció este jueves 28 de noviembre a los 93 años, luego de que permaneciera hospitalizada por varios días debido a una infección en la vías urinarias.

A pesar de que había presentado una mejora y se pensaba que la actriz sería dada de alta el pasado miércoles 27 de noviembre, su estado de salud empeoró debido al colapso de uno de sus pulmones.

La actriz oriunda de Guaymas, Sonora, dejó un importante legado para el cine, teatro y televisión en México, por lo cual se llevará a cabo un homenaje en su honor, según lo compartió Efigenia Ramos, quien fue su asistente personal.

Al ser abordada por diferentes medios tras el deceso de la artista, Efigenia dedicó unas palabras sobre el impacto de Silvia Pinal en el país.

" La tienen que recordar como lo que fue, una gran mujer, una gran artista, yo creo que de muchas artistas que tenemos ella puso muy en alto el nombre de México, porque quienes vivimos todo el esfuerzo que ella hizo, todas las desveladas y todo lo que hacía, increíblemente todavía en sus últimas obras de teatro nos dio mucho ", expresó.

Sobre el homenaje no dio muchos detalles, pero confirmó que se realizará en Bellas Artes, con una fecha tentativa del sábado 30 de noviembre.

" Sí va a haber un homenaje en Bellas Artes, va a ser el sábado pero no me dicen, no se sabe... ", dijo.