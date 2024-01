Las mayores polémicas de los Golden Globes 2024

La ceremonia de premiación es tendencia en redes sociales ante situaciones controversiales.

Una de las ceremonias más importantes del cine y televisión en Hollywood, los Golden Globes, se llevó a cabo en su 81ª edición en el hotel The Beverly Hilton en Los Angeles, el pasado domingo 7 de enero; una noche de gala que fue tendencia por algunas situaciones controversiales, desde los comentarios humorísticos por parte del presentador Jo Koy, que no tuvieron buen recibimiento, el rumor de Selena Gomez con Kylie Jenner y la aparición de Oprah Winfrey en la alfombra roja después del caso Epstein.

Premio a la conducción más incómoda

El presentador de este año, Jo Koy, ha recibido críticas por parte de los internautas en redes sociales debido a su polémica conducción en los Globes Golden, en la cual el comediante realizó bromas que fueron consideradas inapropiadas por muchos espectadores y causaron incomodidad entre los actores y la audiencia.

Durante su monólogo inicial, el presentador habló sobre las películas, 'Oppenheimer' y 'Barbie', las cuales se encontraban nominadas, e hizo mención de que necesita una hora más para entender el filme basado en la bomba nuclear de la Segunda Guerra Mundial.

“ 'Oppenheimer' está basada en un libro de 700 páginas ganadora del Premio Pulitzer sobre el Proyecto Manhattan, y 'Barbie' está basada en una muñeca de plástico con grandes pechos ”, comentó.

Las opiniones del comediante causaron rostros de confusión e incomodidad entre los participantes de la película 'Barbie', tales como Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig.

“ El momento clave en 'Barbie' es cuando pasa de la belleza perfecta al mal aliento, la celulitis y pies planos, o lo que los directores de casting llaman un ‘actor de carácter' ”, expresó.

Ante la reacción del público, Koy detuvo el monólogo para mencionar que tuvo poco tiempo para prepararse y ciertos chistes fueron escritos por él.

“ Miren, obtuve el trabajo hace 10 días, ¿querían un monólogo perfecto?, cállense. Yo escribí algunos de estos (chistes) y son de los que se están riendo ”, añadió.

Jo continuó con bromas sobre la cinta 'Killers of the Flower Moon', después que la audiencia no le causará gracia el discurso, afirmó que "el público era demasiado blanco", referencia parecida que utilizó posterior al comentar sobre la película "Saltburn" y el miembro masculino de Barry Keoghan, el cual lo relacionó con 'Barbie'.

“ Si no han visto 'Saltburn' probablemente no saben de lo que hablo, así que véanla y van a entenderlo, después de eso miren 'Barbie' y van a decir 'algo está faltando aquí', luego vean 'Maestro' y van a decir '¡oh!, estaba en la cara de Bradley Cooper' ”, dijo.

El comediante también arremetió contra Taylor Swift, quien fue invitada trás varias nominaciones por su filmación del concierto en vivo 'The Eras Tour'; nuevamente, el comentario no fue bien recibido por parte de la cantante y sus fans.

“ ¿La diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro, tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift… simplemente hay más cosas a las que recurrir aquí ”, aseguró.

La reacción de Taylor Swift después de la broma de Jo Koy sobre ella en los Globos de Oro:



“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro, tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift”. pic.twitter.com/tK7z9rVVAn — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 8, 2024

Su broma hace referencia a la presencia de la intérprete de 'Lover' en los partidos de su pareja Travis Kelce, jugador de la NFL, en el cuál la cantidad de veces que se le graba por las cámaras durante los juegos se convirtió en un chiste para distintos shows y aficionados del deporte americano.

Controversial charla de Selena Gómez

Durante la ceremonia de premiación, la actriz y cantante Selena Gómez fue captada en video en una plática con Swift, la cual se hizo tendencia en redes sociales por la expresión de impresión de Taylor.

Fans leyeron los labios sobre lo que dijo Selena Gomez que dejó a Taylor Swift sorprendida:



“Le pedí tomarme una foto con él y ella (Kylie Jenner) dijo 'no'”



“¿Con Timothee?”



*selena niega con la cabeza* pic.twitter.com/kpAG49R0tU — Pajarito Times (@PajaritoTimes) January 8, 2024

Muchos internautas se cuestionaron qué era lo que la actriz de 'Los Hechizeros de Waverly Place' le había dicho a la compositora; realizaron un análisis al clip y surgió el rumor que Kylie Jenner le prohibió tomarse una foto con su actual novio Timothée Chalamet; a pesar de esto, una fuente cercana a Gómez desestimó la versión que circula por internet.

" Selena Gomez 'no estuvo en absoluto' chismeando sobre Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Globos de Oro ", afirmó para People USA.

Oprah Winfrey aparece trás caso Epstein

No fue impedimento para Oprah Winfrey presentarse en la alfombra roja de los Globes Golden 2024, tras vivir una semana en la cual fue tendencia por su presunta vinculación al caso de Jeffrey Epstein; la presentadora no emitió ninguna palabra en relación a la situación reciente.