George Clooney oculta a sus hijos que ‘él es Batman’

Como en las mejores historias, el actor oculta a sus hijos que él es un superhéroe.

George Clooney a lo largo de su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento ha separado su vida personal de los reflectores, pues mantiene a sus hijos lejos de la fama para que no se vean perjudicados del tipo de ambientes tan tóxicos que existe. Tanto así que hasta ahora, no saben que “él es Batman”.

El actor de 63 años reveló durante una entrevista para E! News que sus mellizos de siete años, saben cuál es la profesión de su padre, pero no han visto ni una película de su carrera y que se niega rotundamente a hablar sobre su estrellato en Hollywood.

Así lo comentaron: "Saben lo que es un abogado. No quiero que vean mi trabajo. Pero un día, al volver del colegio, me dijeron: '¿Qué es ser 'famoso'? Lo cual no quisimos explicarles" , aseguró el actor de Pasaje al Paraíso.

Asimismo, señaló que sus hijos son conscientes de que él es actor, pero que les parece algo intrigante: "saben que es actor. Creo que sí. Piensan que es intrigante".

Lo que causó conmoción, fue la revelación que sus hijos no saben que él es Batman, pues el actor dijo que su hijo recientemente ha captado la idea de usar un disfraz para interpretar a un personaje para jugar y ser Batman por un día.

"Mi hijo se disfrazó de Batman no hace mucho. Y me dijo: 'Yo soy Batman'”, contó George. “Le dije que yo era Batman. Me dijo: 'En realidad, no'. Y yo le dije: 'No tienes ni idea de lo acertado que eres'"