Fallece Silvia Pinal, la última Diva del Cine de Oro en México

La actriz nacida en Guaymas, Sonora murió hoy a los 93 años de edad

Se apaga la última diva del cine mexicano. Silvia Pinal Hidalgo, conocida artísticamente como Silvia Pinal, falleció hoy a los 93 años de edad.

La noticia fue confirmada por el programa matutino de Tv Azteca "Ventaneando", así como por periodistas y medios de comunicación como Joaquín López Dóriga, Chumel Torres, Grupo Fórmula, entre otros.

Silvia Pinal había preocupado a sus fans desde el pasado jueves 21 de noviembre, cuando fue hospitalizada por una infección en las vías urinarias. Aunque había presentado una mejora y sería dada de alta este miércoles 27 de noviembre, la situación dio un giro inesperado cuando su estado de salud empeoró por el colapso de uno de sus pulmones.

" Sí, mi mamá está delicada y sí, se le colapsó un pulmón, pero ahora está muy tranquila con sedación, estamos esperando a ver qué pasa ", informó Luis Enrique Guzmán por medio de un mensaje enviado a "Ventaneando".





Con profunda tristeza nos unimos al adiós de una leyenda. ? Despedimos a Silvia Pinal, una de las figuras más grandes de la televisión, el cine y el teatro en México. Su talento, carisma y legado quedarán inmortalizados en nuestros corazones. #SilviaPinalEterna.



Silvia Pinal, la leyenda del Cine de Oro

Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Provenía de una familia bien acomodada en el puerto sonorense. Vivió sus primeros años con su abuela Jovita hasta que se mudó a Estado de México con unos familiares.

Uno de los momentos más críticos en la vida de Silvia Pinal fue cuando se enteró que Luis G. Pinal no era su padre biológico, sino Moisés Pasquel, quien en un principio no se involucró en su crianza hasta con el paso de los años que se encariñó con ella. Aunque Silvia trató de darle una oportunidad, éste al final le pidió que dejaran de verse, ya que no quería que su familia supiera que tenía una hija ilegítima. Desde entonces dejó de frecuentarlo.

Silvia aprendió mecanografía para trabajar como secretaria en Kodak cuando tenía 14 años. Pero nunca dejó de lado su pasión por la actuación y el canto. Participó en un certamen de Belleza en el que se llevó el título de Princesa Estudiantil de México.

Su primera oportunidad llegó con la comedia radiofónica “Dos pesos la dejada” junto a Luis Manuel Pelayo y Carlota Solares. Con el tiempo, y gracias al actor y director Rafael Banquells (su primer esposo) Silvia entro a la Compañía del Teatro Ideal donde participó en montajes como “Un sueño de cristal”.

Su entrada al cine

En 1948 participó en un papel secundario en “El pecado de Laura”, su primer proyecto cinematográfico. De ahí siguieron proyectos como “La Bamba”, “La mujer que yo perdí”, “El Portero”, “El Rey del Barrio” y “La marca del zorrillo”.

A partir de 1950, Silvia comenzó a interpretar papeles coestelares en proyectos como “el amor no es ciego”, “Azahares para tu boda”, “Recién casados… no molestar”, “Cuando los hijos pecan”, por mencionar algunos.

Debutó en televisión con el programa de concursos “Con los brazos abiertos” en 1952 junto a Domingo Soler. Y para 1953 recibió su primer premio Ariel por Mejor Coactuación Femenina por “Un rincón cerca del cielo”.

Tras firmar un contrato con los estudios FILMEX, comenzó a trabajar en proyectos como protagonista, tales como “Reventa de esclavas”, “Yo soy muy macho”, “Mis tres viudas alegres” y “Un extraño en la escalera”. Trabajó con Pedro Infante en “El inocente” en 1956, mismo año que estrenó “Locura pasional”, película que le daría el Ariel a Mejor Actriz.

Los éxitos no pararon, y fue en 1961 que conocería a Luis Buñuel, un director de cine con quien participaría en los proyectos más importantes de su carrera como “El ángel exterminador”, “Simón del desierto” y “Viridiana”.

Grabó varias series y películas hasta 1987 que entró como conductora del programa antológico “Mujer, casos de la vida real”, donde relataba casos e historias de personas con problemas como la depresión, la crisis financiera, las enfermedades mentales, los romances y más.

Adquirió en 1988 el Cine Estadio para convertirlo en el Teatro Silvia Pinal para montar sus propias producciones teatrales.

A partir de 1991 inició su carrera política como Diputada Federal. También fue senadora y representante de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de México. Gracias a ella, se logró establecer que la Ley Cinematográfica contemplara el derecho del intérprete. También luchó para que la Secretaría de Hacienda bajara los impuestos al teatro, y fue activa en proteger el medio ambiente y la difusión de cultura.

En 2012, participó en su último proyecto cinematográfico: “Tercera Llamada”. Su última telenovela fue “Mi marido tiene familia”, cuyo personaje repitió para la secuela “Mi marido tiene más familia” en 2018.

En 2019, estrenó su serie biográfica “Silvia Pinal: Frente a ti”, protagonizada por Itatí Cantoral. Se despidió oficialmente de los escenarios en 2022 con el musical de teatro infantil “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”.

DESCANSE EN PAZ...