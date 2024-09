Ewan McGregor recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor fue reconocido por su gran trayectoria en la ceremonia presentada por Hayden Christensen.

Ewan McGregor fue homenajeado en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves 12 de septiembre, donde se le hizo conmemoración por su amplia trayectoria, en proyectos como: ‘Trainspotting’, ‘El gran pez’ y Star Wars, donde interpretó al jedi "Obi-Wan Kenobi" en los episodios I, II y III de la franquicia.

La estrella del actor de 53 años se encuentra en 6840 Hollywood Boulevard, donde a tan solo unos metros está la de su compañera Carrie Fisher, más conocida por su icónico papel como la princesa Leia Organa en "Star Wars".

McGregor reveló para People que desde que era niño estaba “muy enamorado de ella” al verla en la saga, por lo que está ubicación tan cercana a su estrella era algo que significaba mucho para él.





"Copresentamos algunos eventos para recaudar fondos en su casa... De todos modos, fuimos

copresentadores y ella me hizo llorar de risa y fue increíblemente divertida. La extraño mucho, siempre olvido que no está con nosotros. De todos modos, el hecho de que estemos cerca es realmente encantador" , señaló.

Homenajeado por su "padawan", Hayden Christensen

A la ceremonia asistieron desde sus más fieles seguidores hasta sus amistades cercanas. Pero un invitado especial fue el actor Hayden Christensen, quien interpertó a "Anakin Skywalker", el "padawan" (aprendiz) de "Obi-Wan Kenobi" en los episodios I, III y III de "Star Wars"-

Christensen, aprovechó para ofrecer unas palabras a McGregor donde habló sobre el día que se conocieron en el set de "La Amenaza Fantasma".

"Me dijo lo emocionado que está de trabajar juntos y que nos íbamos a divertir haciendo nuestro entrenamiento con el sable de luz, y fue más que amable conmigo [..] de inmediato me quedó claro que estaba conociendo a alguien realmente especial, y no solo como actor, sino como persona, que estaba conociendo a un amigo. Un amigo que más tarde me cortaría las dos piernas y me dejaría por muerto en la ladera de un volcán, pero supongo que me lo merecía", bromeó, refiriéndose a la icónica escena de pelea de "Anakin" y "Obi-Wan" en "La Venganza de los Sith".

Ewan McGregor recibió su estrella acompañado del productor Jerry Bruckheimer, el director Mike Mills, Dustin Milligan, su esposa Mary Elizabeth Winstead y sus hijos.