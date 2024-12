Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez: "como latinos debemos apoyarnos"

El actor mexicano hizo duras críticas contra la actriz por su participación en la película ‘Emilia Pérez’.

Eugenio Derbez pidió disculpas públicas a Selena Gomez luego de las duras críticas que hizo a su actuación en la película ‘Emilia Pérez’.

La cinta provocó polémica desde su estreno en Netflix, ya que es una historia ambientada en México que no fue filmada en el país ni tampoco contaba con actores de habla hispana, algo que criticó fuertemente el actor de 'Radical' durante una entrevista con la sonorense Gaby Meza.

“ Selena es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteamos a ver cada escena, como: '¡Wow! ¿Qué es esto?' ”, expresó Eugenio.

“ No habla español (…) No puedo creer que nadie esté hablando de eso (…) En Cannes que le dieron un premio y que nadie ha hablado de eso y que le siguen dando premios, siento que lo que pasa es que no hablan español. Cuando tú ves una película rusa y ves que está subtitulada en español, no te das cuenta lo que está diciendo [...] tiene mucho que ver que está subtitulada y no hablan español ”, dijo.

Ante esto, la propia Selena Gomez respondió directamente al mexicano al asegurar que hizo su mejor esfuerzo con el poco tiempo que le dieron para prepararse.

“ Entiendo de dónde vienes… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita la cantidad de trabajo y corazón que puse en esta película ”, escribió la cantante.

Eugenio lamentó sus comentarios

Eugenio Derbez publicó un mensaje este domingo para disculparse por sus comentarios que él mismo tachó como indefendibles, y reiteró su admiración para la protagonista de 'Los hechiceros de Weverly Place'.

“ Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón ”, escribió el mexicano.