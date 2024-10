Eugenio Derbez responde a las críticas por meme de Belinda y Ángela Aguilar

El comediante, que se burló de la caída de Belinda en París, pidió al público tener sentido del humor

Un meme hizo que Eugenio Derbez se convirtiera en el blanco de fuertes críticas y ataques en las redes sociales, y es que no se trató de un meme cualquiera, la imagen hacía alusión a la reciente caída que sufrió Belinda en una pasarela de París e incluía las fotografías de Cazzu y Ángela Aguilar, la exnovia y la actual esposa de Christian Nodal, de quien la cantante también fue pareja.

La fotografía en cuestión mostraba a Belinda cayendo en el escenario, seguida de otra de Cazzu “ayudándola” a levantarse; mientras que Aguilar aparecía como la responsable del tropiezo, y caracterizada como "El diablito", uno de los famosos personajes del comediante.

Sin embargo, ante la oleada de comentarios negativos, Derbez decidió romper el silencio y aclarar lo ocurrido. “ Es una broma, lo hago con mucho cariño. Quiero mucho a Belinda y a todo el mundo, simplemente era un chiste y ya ”, dijo en un encuentro con los medios.

El también actor destacó que si las cosas se salieron un poco de control fue porque algunos medios de comunicación decidieron exagerar todo, pero su publicación no iba con malicia: “ Lo que pasa es que luego los medios... les gusta jalar y entonces (publican): ‘Eugenio Derbez criticó’, y no, no, nada más era un chiste y ya ”, reiteró.

Asimismo pidió al público no tomarse las cosas tan en serio, sobre todo en estos tiempos, cuando, aseguró, la gente suele ofenderse de cualquier cosa: " hay que reírnos, todo mundo se ofende de todo, y no. Hay que reírnos ”, finalizó.

Belinda, por su parte, si bien no ha reaccionado al chascarrillo de Derbez, sí ha mostrado una actitud muy relajada ante su caída, incluso, se refirió a este incidente como "el momento más iconico" de su vida, ya que se volvió viral en las plataformas.