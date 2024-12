Peligra participación de Eugenio Derbez en Shrek 5

El actor que da voz a "Burro" en la franquicia animada condicionó a Dreamworks para trabajar en la adaptación del libreto

Aunque todavía falta más de un año para que se estrene "Shrek 5", hay un gran riesgo de que Eugenio Derbez no participe en la cinta.

Not too Far, Far Away… Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/S0XHMCw7cU — Shrek (@Shrek) July 9, 2024

El actor mexicano es conocido por dar su voz a "Burro" en el doblaje de la popular franquicia animada desde sus inicios en la década de los 2000. Muchos consideran su interpretación una de las mejores por los mexicanismos que le agrega el también productor en sus diálogos.

Ahora, con el anuncio de la quinta película, Eugenio ya había confirmado que la gente de Dreamworks se acercó a él para negociar su participación.

Sin embargo, en una reciente entrevista con la sonorense Gaby Meza en su programa "Fuera de Foco", reveló que podría no formar parte del proyecto.

"Estoy en pláticas con ellos. Me contactaron para decirme 'oye, viene...(la nueva película de Shrek)'. Y yo les dije 'oye, ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor latinoamericano'" , dijo Eugenio Derbez a Gaby Meza.

El protagonista de "Radical" teme que su participación corra peligro, ya que la producción podría impedir que trabaje en la adaptación del libreto como lo hizo en las cuatro películas anteriores.

"Entonces le dije 'hay un gran riesgo', porque conozco a los gringos, de que agarre y a la hora que diga yo 'voy a adaptar la película' me digan 'no no no, dilo con lo que está escrito y punto'. Y le digo 'si está así no lo voy a hacer' y estamos ahorita en pláticas. Ya llevamos varias juntas porque hay un gran riesgo de que no haga yo la nueva película de Shrek", confesó el actor.

El creador de "La Familia P. Luche" espera que las negociaciones resulten bien para retomar su papel como "Burro", ya que sabe la molestia que podría provocar en los fans latinoamericanos que no forme parte de "Shrek 5".

"La gente que desconoce el proceso van a decir 'Ay, ya no es Derbez, ya valió. Ya no es lo mismo de antes, ya no es tan chistoso', y te echan la culpa a ti. Entonces no quiero que pase eso, y yo le dije 'si hacemos la adaptación la haremos bien', y con tiempo y como todas las otras cuatro películas", finalizó.

Hasta el momento se desconoce la sinopsis de "Shrek 5", pero ya se confirmó el regreso del elenco en su idioma original como Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas y Cameron Diaz.