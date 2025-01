Eugenio Derbez cuenta el aprendizaje que tuvo por polémica con Selena Gomez

El actor aseguró no haber aprendido nada y que solo daba su opinión.

Eugenio Derbez ha sido objeto de críticas en las últimas semanas debido a los comentarios negativos que hizo sobre Selena Gómez y su pronunciación del español, tras su participación en la película Emilia Pérez. Ante esta controversia, el actor se sinceró y compartió lo que ha aprendido de este proceso.

El actor fue abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguró no haber aprendido ninguna lección de la polémica, pues, según él, solo expresó su opinión sobre el trabajo de Selena Gómez.

“No hay ningún aprendizaje, es como si vas a ver una película y te gusta o no te gusta. Lo que sí reconozco es que no debería haberlo dicho; uno nunca debe hablar mal de un compañero. Es algo que siempre he evitado, y es la primera vez que lo hago. Nunca se debe hacer…” , señaló Derbez.

Además, el actor comentó sobre las declaraciones de Susana Zabaleta, quien defendió la postura de Derbez respecto a la actuación de Selena: “A Susana la quiero mucho, es una mujer inteligente, sabe que se puede criticar. Yo he sido criticado mil veces y no pasa nada, cuando critican mi trabajo, yo me río, así que no debería haber polémica”.

Al final, los periodistas presentes le pidieron a Eugenio que enviara un mensaje a la cantante estadounidense, y el actor aprovechó la ocasión para aclarar sus declaraciones sobre el trabajo de Gómez en la película.

“La quiero mucho, la admiro mucho, y repito, hice un comentario sobre un trabajo específico. Es como si yo fuera fan del Cruz Azul o de Messi, y un día dijera: ‘siendo fan de Messi, el partido pasado lo jugó terrible, no me gustó cómo lo jugó’. No por eso dejo de querer a Messi, ni significa que no me guste Messi, ni que lo odie. En ese partido en particular, su desempeño me pudo gustar o no, pero que te crucifiquen por eso se me hace un poco excesivo”, concluyó.