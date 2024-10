Estrenarán documental sonorense "El Llanto de las Tortugas" en Hermosillo

El director Jaime Villa y la productora Victoria Arellano comenzarán la ruta de distribución y exhibición del documental el próximo 8 de noviembre

Después de tres años de finalizar su rodaje y luego de triunfar en festivales de cine nacionales e internacionales, el documental sonorense "El llanto de las tortugas" se estrenará en Hermosillo en próximo 8 de noviembre a las 6 PM en Cinemex Metrocentro.

En rueda de prensa con los medios de comunicación, la cineasta Victoria Arellano, productora del documental producido por Jacalito Films, celebró en éxito del largometraje que recientemente ganó el festival Docus Puebla 2024.

" En Jacalito Films somos fervientes creyentes del derecho a contar nuestras propias historias y en esta ocasión queremos anunciarles el inicio de nuestra ruta de distribución y exhibición. El próximo viernes 8 de noviembre nuestro documental 'El Llanto de las Tortugas' se proyectará en una función especial después de formar parte de la Selección Oficial de festivales de cine nacionales e internacionales. Este es el banderazo del inicio de una ruta de distribución tanto cultural como comercial, es decir, proyectándose en espacios públicos, bibliotecas, cineclubes, así como en salas alternativas y Cinetecas estatales ", dijo Victoria Arellano.

" Esta ruta la queremos llamar 'Ruta Tortuguera', dando una prioridad a los estados costeros y fronterizos del país con el propósito de abonar a la descentralización del cine mexicano, es decir, iremos de afuera hacia adentro ", destacó.

Por su parte, Jaime Villa, director del documental, dió una breve sinopsis del documental que se grabó en Bahía de Kino, Sonora.

" El documental se trata sobre una familia que un día decide que es suficiente violentar enredando el mar, como ellos mismos dicen. Deciden, a través del encuentro con una tortuga, formar el grupo Tortuguero de Bahía de Kino ", contó Jaime, quien también explicó que el documental busca que el espectador reflexione sobre el impacto ambiental de la pesca irresponsable y cómo puede afectar la vida marítima.

" Este documental no solo trata del mundo tortuguero, sino de la familia, la forma de unirse de los pescadores, de mostrar que no todo es blanco y negro, que tenemos matices en la vida y que tal vez dejar de pescar no es la solución necesariamente para cuidar el medio ambiente sino una pesca responsable, sueldos dignos, vaya, la película trata de abrir preguntas, interrogantes del lugar donde estamos y qué podemos hacer para cohabitar en todos los sentidos ", enfatizó.

La función especial en Hermosillo será gratuita y permitirá la entrada al público de todas las edades.