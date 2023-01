Aquí se filmó Bardo de González Iñárritu

Otra escena memorable es cuando más de 700 extras locales, bajan de la pendiente de un cerro que tiene formaciones rocosas y vegetación desértica para llegar a una congestión de autos, la escena esta inundada por tierra mientras el sol se oculta.

La locación que comprende el tramo de carretera de Pretronila a Ipiña pertenecientes al municipio Ahualulco del Sonido 13 en San Luis Potosí, fue el lugar que enamoró al cuatro veces ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu para filmar algunas escenas de su cinta "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, nominada en la categoría de Mejor Fotografía en los premios Oscar 2023.

Las secuencias filmadas en esta localidad fueron elegidas por el propio director mexicano por la belleza del paisaje desértico y surrealista que ofrecía para las escenas de ensoñación, como se ve durante los primeros minutos de la película donde la sombra un personaje masculino toma impulso al correr por el desierto para luego volar por el aire.

Estas locaciones podrían ayudar a obtener la codiciada estatuilla en la categoría Mejor fotografía a la película del director mexicano. La película inició filmaciones en el municipio potosino en el año 2021, cuyo proyecto otorgó un respiro económico a sus habitantes por la derrama económica que dejó durante su estancia en el municipio.

La fotografía de "Bardo" está a cargo del director iraní-francés Darius Khondji, conocido por su trabajo en cintas como la francesa titulada "Amour", la estadounidense "Seven" y "Medianoche en París", está ultima ganadora a un Oscar por mejor guion original y que fue escrito y dirigido por Woody Allen.

Los lugares más emblemáticos de Ahualulco

Además de sus paisajes desérticos Ahualulco del Sonido 13 ha sido reconocido a nivel internacional por la producción mezcalera que se produce en sus tierras áridas. El mezcal "Júrame" fue galardonado en la edición 2019 con la medalla de oro en el Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, el más alto reconocimiento que otorga este concurso internacional. También fue galardona con la Medalla de Plata en la edición 2020 del mismo certamen.

Ahualulco forma parte de la famosa Ruta del Mezcal de San Luis Potosí, donde los visitantes conocen la producción ancestral de la bebida y al mismo tiempo conocen antiguas haciendas del municipio. Durante este recorrido es posible conocer las fábricas de producción de sal de Santa Teresa y la Estación Ipiña, de acuerdo con Visita San Luis Potosí.

Ahualulco del Sonido 13

Desde 1932 y hasta 1944, el municipio lleva este nombre debido a que ahí nació Julián Carrillo uno de los compositores mexicanos más importantes de nuestro país. El compositor revolucionó la música en el siglo XX al introducir un décimo tercer sonido al sistema clásico compuesto por 12, hecho que comprobó de manera científica con su teoría del microtonalismo, obteniendo un reconocimiento a nivel internacional.

Carrillo llamó Sonido 13 al intervalo de un dieciseisavo de tono, el cual posee un valor matemático de 1.0072, luego de un tiempo, usó el término para su sistema microtonal, obteniendo 4,640 sonidos diferentes en la octava y optó por los dieciseisavos de tono, aumentado a 96 sonidos por octava, explicó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

¿"Bardo" ganará esta categoría?

Las otras películas que compiten en la misma categoría son "Sin novedad en el frente" ("All Quiet on the Western Front"), las multi nominadas a varios premios "Elvis" y "Tár" y la película dramática "El imperio de la Luz" ("Empire of Light").

Mientras tanto, la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, mediante sus redes sociales oficiales celebró la nominación a los premios Oscar de la cinta "Bardo". La cinta se estrenó en México el pasado 27 de octubre del 2022 y se encuentra disponible en la plataforma digital Netflix desde diciembre.

Películas que han ganado un Oscar y fueron filmadas en SLP

Una de las películas ganadoras del Oscar y que han tomado escenarios de San Luis Potosí fue la película "Frida" en el año 2003. En este largometraje participó la actriz mexicana Salma Hayek y tiene como locaciones algunas calles del Centro Histórico de la capital. Los escenarios que quedaron en la cinta con reconocimiento Oscar, fueron el Jardín de San Francisco, la Plaza de Aranzazú, el Palacio de Gobierno y el edificio actual del Centro de las Artes. La cinta obtuvo dos premios Oscar a Mejor Banda Sonora y Mejor Maquillaje.