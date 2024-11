'Deadpool & Wolverine': ¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

Marvel Studios a través de redes sociales, reveló la fecha de estreno.

Tras una exitoso estreno en cines con una recaudación de aproximadamente $1.32 mil millones a nivel mundial, la película Deadpool & Wolverine, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, llegará a la plataforma de streaming Disney Plus.

El filme lanzado en la pantalla grande el pasado 25 de julio, será parte de la lista de contenido que ofrece a los usuarios en Disney Plus, esto antes de que finalice el año, según lo confirmado por parte de las redes sociales de Marvel Studios.

“#DeadpoolAndWolverine está transmitiendo el 12 de noviembre solo en @DisneyPlus”, escribieron en Instagram junto a un fotografía de un mingitorio con los logos de ambos personajes dentro.

Ante esto, los usuarios ya reaccionaron ante la noticia, donde resaltan que: “Suelten el corte extendido, por favor”, “Su carrera de marketing tiene que ser estudiada”, “No puedo esperar a ver Wolverine y Deadpool en Disney Plus”, “Finalmente”.

Cabe señalar que esta película de acción no será la única en integrarse a la plataforma, pues, también llegarán: ¿What If...? Temporada 3, Your Friendly Neighborhood Spider-Man y Daredevil: Born Again, entre otros más.