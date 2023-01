"Ant-Man y la Avispa: Quantumania" revela trailer oficial

Los fans de Marvel también podrán darle un pequeño vistazo a "MODOK", el nuevo antagonista de esta historia; además de descubrir un mundo fantástico donde los héroes ahora tendrán su campo de lucha.

Para los amantes de historias de superhéroes le ha llegado una buena noticia, Marvel Studios ha dado a conocer el tráiler oficial de "Ant-Man y la Avispa: Quantumania", con la cual da inicio a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM); y que es la tercera parte de la historia de Scott Lang, un hombre con la habilidad de reducir o aumentar su tamaño, y cuyas aventuras se transportan ahora al mundo cuántico.

Teniendo entre su elenco a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathon Majors, Kathryn Newton y Bill Murray, en esta nueva entrega se podrá ver como Scott Lang y Hope Van Dyne, junto a los padres de ella Hank Pym y Janet Van Dyne, se embarcan en un viaje por el Reino Cuántico, donde se toparán con Kang el conquistador, el gran villano de esta saga; quien hará un trato con Rudd para que recupere el tiempo perdido con su hija Cassie, pero algo sale mal y se enfrentarán en una batalla que pondrá a prueba su fortaleza.

Se tiene planeado su estreno el 17 de febrero, convirtiéndose así en la película 31 del UCM, además con su slogan "testifica el inicio de una nueva dinastía", se da pie a los dos nuevos films de los Avengers Secret Wars y Kang Dynasty.

La Fase 5 del UCM cuenta seis nuevos títulos, que darán un nuevo giro a las historias que Marvel había ofrecido hasta el momento y estos son: Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts y Blade, que se estrenarán en los próximos dos años.