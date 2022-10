Fallece madre de Guillermo del Toro en el estreno de Pinocho

"Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros".

A Guillermo del Toro le tomó tres años ver realizada una de sus películas más esperadas: "Pinocho", o más bien una nueva versión del conocido cuento infantil, esta vez contada a través de un musical y con marionetas fabricadas artesanalmente en la que guarda la esencia de la clásica historia con el toque de misterio del creador de "El laberinto del fauno".

Del Toro esperó a que la incertidumbre de una pandemia lo dejara trabajar, después a realizar con detalle la cinta stop motion que fue hecha en su natal Guadalajara, pero justo durante el día del estreno, el director mexicano recibió una de las noticias más duras de su vida, la muerte de su madre, la también actriz Guadalupe Gómez.

"Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros", dijo el cineasta durante la premiere de la cinta, en el marco del Festival de Cine de Londres.

Gómez, además de ser la mujer que le dio la vida, también fue musa de Guillermo, en 1985 cuando protagonizó su cortometraje de terror, "Doña Guadalupe", uno de sus primeros trabajos en nuestro país; por lo que después de varios años en el extranjero con series y películas como "Hellboy" y "La forma del agua", esta película marcaba el regreso de Del Toro a México y esto le hacía mucha ilusión al cineasta y a su madre.

La importancia de Pinocho para Guillermo

Además el también productor destacó el cariño que su mamá y él le tenían al cuento de 1940 y cómo este forjó una conexión especial entre ellos y con su propia carrera.

"Me conmovió que 'Pinocho' veía el mundo de la misma manera que yo. Me molestaba un poco que las personas exigieran obediencia por parte de 'Pinocho', así que quería hacer una película sobre la desobediencia como una virtud, y para decir que no deberías cambiar para poder ser amado".

Él mismo afirmó que, con esta nueva producción, pretende dar visibilidad al género de la animación en la ciudad que lo vio nacer, Guadalajara.

La cinta se estrenará en México durante la edición 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia y el 9 de diciembre a través de la plataforma Netflix.

"Estuve años tratando de lograr este ansiado proyecto y en Netflix encontré a mi aliado perfecto", dijo el mexicano en un comunicado de prensa.