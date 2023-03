Pedro Pascal confiesa quién es su actor favorito desde niño

Pedro Pascal apareció en una película que rápidamente se hizo popular en redes sociales, sin embargo, el actor confesó algo muy emotivo tras esto.

Pedro Pascal es uno de los actores más exitosos y en gran parte se debe al éxito de la serie de HBO Max, "The Last of Us".

El histriónico nacido en Chile y naturalizado estadounidense tiene varias interpretaciones aclamadas en su haber y una de ellas se ha hecho viral.

A través de las redes sociales, en las últimas semanas se ha viralizado una escena de la película The Unbearable Weight of Massive Talent ("El peso del talento"), en donde se puede ver al protagonista de "The Last of Us" a bordo de un coche, conduciendo sonriente junto a Nicolas Cage.

Pedro Pascal y Nicolas Cage. (Foto: Redes / EXPRESO)

La cinta fue estrenada en abril de 2022 y, además de haber dejado una de las escenas que los internautas convirtieron en meme, retrata un sueño cumplido para Pascal, ya que desde su juventud admiraba a su colega de 59 años. En algunas entrevistas, al ser consultado por sus referentes, el artista de 47 años ha mencionado cuánto disfrutaba ver los trabajos actorales de Cage.

"Soy alguien que ha visto todas sus películas. Mi familia es chilena, teníamos Telecable. Recién empezados los ochenta, sus películas se veían en la tele. Y después empezamos a ir al cine: Peggy Sue Got Married, después Raising Arizona y Vampire Kiss, Moonstruck y Wild at Heart. Todas con mis papás", fue parte de las declaraciones de José Pedro Balmaceda Pascal para la prensa.

Consultado acerca de cómo fue trabajar con uno de sus referentes e ídolos, el actor chileno ha mencionado: "Nos dieron la confianza total de meternos y hacerlo como estaba escrito. Nicolas tenía muchas ideas que contribuyeron al día a día y a las escenas, y yo lo que tenía que hacer realmente era seguirlo a él por donde iba". Y luego Pascal finalizó su total admiración hacia el ganador de un premio Oscar: "Nicolas Cage forma parte de mi ADN".