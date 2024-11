Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr en las biopics de los Beatles

El propio Ringo confirmó que el actor le dará vida en las cuatro películas que planea el director Sam Mendes

Barry Keoghan es el elegido para interpretar a Ringo Starr en las cuatro películas biográficas de los Beatles que prepara el director Sam Mendes.

En una entrevista con Entertainment Tonight , Ringo Starr confirmó , aparentemente de forma accidental, que el actor irlandés está tomando clases de batería para interpretar su papel.

"Bueno, a mí me parece genial. Creo que está en algún sitio tomando clases de batería, y espero que no demasiadas", comentó el exBeatle sin dar más detalles.

Barry es conocido por su trabajo en grandes proyectos como "Saltburn", "The Eternals", "The Batman", "Peaky Blinders", "Dunkirk" y "El sacrificio del ciervo sagrado". Además ha sido nominado a un premio Óscar y cuenta con un premio BAFTA y dos Globos de Oro.

Fue en febrero que se confirmó que Mendes preparaba cuatro películas que se centrarían en cada miembro de Los Beatles (Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison). Las cintas serán producidas por Street Productions, Apple Corps y distribuidas por Sony Pictures Entertainment.

"Es un honor contar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos, y emocionado por desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine", dijo Mendes hace meses en un comunicado.

Desde entonces se viralizaron las especulaciones de posibles candidatos para interpretar a los intérpretes de "All you need is love", entre ellos Paul Mescal y el propio Barry para dar vida a Ringo Starr.