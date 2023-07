Barbie 'bordadora' enamora las redes sociales

La primera es @bordarlavida, quien recreó la famosa muñeca con temática de bordado.

El estreno de la película 'Barbie' ha causado furor entre los fanáticos de la muñeca, y dos mujeres han decidido rendirle homenaje de una manera muy especial.

La primera es @bordarlavida, quien recreó la famosa muñeca con temática de bordado. La joven compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra la elaboración de la vestimenta de la muñeca, al no encontrarla en ningún lado.

"Fue difícil encontrar una que sea de mi color de piel y que venga con accesorios que vayan conmigo", dijo la joven.

Aunado a ello, mostró cada accesorio que utilizó para llegar al resultado final. El video cuenta con más de 20 mil "likes" y diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

"Te quedó divina esa bordadora", "La que escogiste es igualita a ti", "¡¡Qué bonito!! Toda una artista, felicitaciones", "Te quedo fabulosa tú barbie bordadora", son algunas reacciones de internautas.

Barbie Buscadora

La segunda mujer es Delia Quiroa, activista e integrante del colectivo "Buscando a Roberto". Quiroa presentó a la "Barbie buscadora" por medio de sus redes sociales. La muñeca lleva una blusa con la foto de su hermano Roberto, quien desapareció en 2014.

Confeccionada la ropa con sus propias manos y hecha con retazos de ropa, la Barbie busca recolectar donativos que serán destinados a la obtención de equipo y así continuar con las labores de búsqueda.

"Cuando yo era niña me gustaba mucho, yo les hacía ropa. Mi abuelita me daba retazos, yo tengo una niña y ella tiene Barbies, de tanto ver que todo el mundo anda con este furor se me ocurrió vestir una Barbie de buscadora para pedir a la compañía Mattel a ver si nos puede ayudar con algún donativo", señaló Quiroa.

Las dos muñecas han recibido una gran respuesta por parte de los usuarios de redes sociales, quienes han aplaudido la creatividad y la iniciativa de estas mujeres.