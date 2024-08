Aseguran que los amigos de JLo no quieren a Ben Affleck y lo llaman "patán"

El círculo de amigos de Jennifer Lopez no quiere a Ben Affleck, quien habría provocado problemas a la cantante

En medio de los fuertes rumores de una separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, salieron a la luz más detalles sobre la dinámica de este matrimonio. Y es que, al parecer, al círculo de amigos de la cantante de "On the floor" no le agradó mucho cuando ella se reconcilió con el actor, ya que nadie lo quiere.

De acuerdo a la página Page Six, uno de los más duros críticos del protagonista de "Batman V Superman" fue Benny Medina, exmánager de Jennifer, quien se opuso a la primera propuesta matrimonial de la pareja en el 2000.

“ Los dos no se soportan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre ”, dijo una fuente a Page Six.

Sin embargo, cuando la pareja retomó su relación en 2020, Benny decidió no dar una opinión al respecto y se mantuvo al margen.

" Su actitud fue: 'No voy a decir nada'. (No) hubo un 'Bien por ustedes', pero tampoco (le dijo a Jennifer Lopez que él) fue negativo", afirmó la fuente al medio. "Él la conoce y sabía que se iba a casar con él pasara lo que pasara, así que ¿qué sentido tenía? ", comentó el informante.

De hecho, de acuerdo al informante, la única persona en el círculo de JLo que quiere a Ben Affleck fue su suegra, Guadalupe.

“ A nadie, excepto a la mamá (de JLo), le agrada Ben Affleck. Es un patán de primera ”, reveló.

Ben Affleck postergó el divorcio con JLo

Page Six informó que Ben Affleck había postergado su divorcio con Jennifer para no humillarla públicamente. Sin embargo, pistas como no usar su anillo matrimonial, vender su casa matrimonial y comprar residencias separadas ventilaron su separación.

“ Ella está furiosa. Él la humilló y fue él quien la buscó para reiniciar la relación ”, declaró el informante.

Además, este matrimonio también afectó la amistad de JLo con Leah Remini, quien habló con la cantante antes de casarse para que reflexionara sobre esta reconciliación. Esto habría provocado que la también actriz se enojara con ella y cortara el contacto al grado de no invitarla a su boda.

Sin embargo, ahora habrían reconectado ya que Leah está apoyando emocionalmente a JLo para enfrentar esta crisis.