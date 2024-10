Al Pacino revela que fue secuestrado por una fanática

En su libro de memorias "Sonny Boy", el actor compartió la anécdota que vivió en los años 70

Al Pacino entiende muy bien lo que un fanático es capaz de hacer, pues resulta que hace tiempo fue secuestrado por una seguidora.

En su libro de memorias "Sonny Boy", el actor de películas como "El Padrino" y "El Irlandés" contó que esto le sucedió en los años 70's cuando solía beber alcohol.

Contó que en aquel entonces comenzaron sus problemas con la bebida, pues en una ocasión que asistió a una fiesta con Rechard Hackman, hermano de Gene Hackman, se emborrachó tanto que no podía recordar en dónde vivía. Entonces una mujer se detuvo en el camino y ofreció llevarlo.

“Una mujer me dijo: 'Oh, yo te llevo a casa'. Y sin pensarlo dos veces, me subí a su coche con ella", escribió Al Pacino.

Fue entonces que, pese a su estado, el ganador del Óscar se dio cuenta que la mujer en cuestión lo llevaba por otro camino, e incluso le dijo directamente que estaba secuestrándolo.

“Mientras conducía, incluso en mi aturdimiento, me di cuenta de que no me llevaba de vuelta al lugar donde me alojaba. Le dije: '¿Qué está pasando aquí?'. Y ella me dijo directamente: 'Te estoy secuestrando'", relató.

"Soy del sur del Bronx. Cuando veo que un loco intenta hacerme algo, sé cómo escapar. Le dije: 'No, no lo harás. Voy a salir'. Ella dijo: 'No, no', y siguió conduciendo".

Al darse cuenta de que estaba siendo privado de su libertad, Al Pacino abrió la puerta del auto en movimiento con la intención de saltar de ella. Ante la amenaza, la mujer accedió a llevarlo a su casa.

“Estaba un poco borracho, pero estaba dispuesto a saltar de un coche en marcha si hacía falta. Eso no me iba a pasar a mí, hombre”, contó en el libro.