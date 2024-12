Aaron Taylor-Johnson enamora a México en la premiere de 'Kraven'

El actor convivió con sus fans en la presentación de la nueva cinta de Sony Pictures

Aaron Taylor-Johnson emocionó anoche a cientos de fans que acudieron a verlo en la alfombra roja de Kraven: El Cazador, para presentar un adelanto exclusivo de la película.

Una plaza de Polanco se volvió un desfile, principalmente de admiradoras, que desde temprana hora arribaron para poder ver de cerca a la estrella británica, de 34 años.

Sus seguidores demostraron conocer a fondo su filmografía, al llevarle pósters de cintas como Kick-Ass: Un Superhéroe Sin Superpoderes y portadas de revistas esperando obtener un autógrafo.

El actor arribó al encarpetado pasadas las 19:00 horas y se mostró muy emocionado por el recibimiento, entre gritos de "¡estás guapísimo!" y "Aaron, hermano, ya eres mexicano".

"Muchas gracias por estar aquí, me siento muy amado. Espero que al salir de estos primeros minutos quieran regresar. Espero no decepcionarlos, porque es una película y un personaje al que no habían visto antes" , dijo Taylor-Johnson.

El inglés tomó unos minutos para dar autógrafos y posar para fotos con los afortunados que se atiborraron en las primeras filas.

Muy sonriente, y evidentemente emocionado por la respuesta, sonrió para las cámaras y saludó a lo lejos a tantos como pudo.

J. C. Chandor, director del filme basado en el personaje de Marvel Comics, también engalanó la premier.

"Hace mucho tiempo rodé una película en Ensenada, pero esta es mi primera vez en CDMX, estoy feliz. Tenemos muchas escenas de acción divertidas que queremos mostrar. Es una cinta de un chico y su viaje de vida, que podría parecer o ser un villano; es una película de acción pero muy divertida", explicó.

Luego, junto a Taylor-Johnson, presentó en exclusiva algunas escenas de Kraven: El Cazador, que llegará a las salas del País el 11 de diciembre, víspera de la premier mundial, y cientos de afortunados pudieron disfrutar el adelanto extendido de la cinta.

"Kraven es un personaje muy complejo, piensa que hace las cosas correctas pero se pierde en el camino, así que todo se transforma en una aventura muy intensa. Hemos profundizado en esos grises que tienen todos los seres humanos. Es una línea muy delgada entre héroe o villano", aseguró Chandor, en una pequeña conversación al finalizar.

Ahí se pudo ver al protagonista convertido en un sanguinario asesino; la cinta está destinada a ser la sexta película del Universo Spider-Man de Sony.

"Vamos a poder ver de dónde viene para entenderlo mejor y cómo ha sido su vida y todo lo que ha pasado para ser como es, sobre todo, la relación con su padre y su hermano, que es lo que lo lleva a todas estas situaciones" , explicó el actor.

Ariana DeBose y Russell Crowe completan el elenco.