Tachan a Yordi Rosado por hablar de Emilia Pérez con Karla Sofía Gascón

Tunden en redes sociales a Yordi Rosado tras su nuevo video en Youtube donde entrevista a Karla Sofía Gascón, quien protagoniza la película ‘Emilia Pérez’, filme que ha recibido muchas críticas por parte de los mexicano. Ante esto, los usuarios han tachado como “vendido” al conductor.









“Es una locura lo que está pasando con su carrera, especialmente con su último proyecto que ha sido una locura internacional que la tiene viajando de Colombia, Londres, Brasil, México y estoy muy emocionado (...) ahora que se estrena Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón: seleccionada para Palma de Oro, ganó el premio, ganó a mejor actriz”, dijo Yordi al principio.









Cabe señalar que esta charla se desarrolló dentro del formato de entrevistas que hace Yordi en su programa, donde hace un recorrido por la vida personal y profesional de sus invitados, algo de lo que los usuarios no estuvieron satisfechos de que Karla fuera la entrevista, pues lo interpretaron como una promoción ante la polémica película.









Dicha entrevista en cuanto fue publicada se viralizó y los internautas no perdieron la oportunidad para dar su punto de vista: “Next, aguante 10 minutos la entrevista. Nos vemos en la siguiente semana Yordi”, “Una semana más sin ver la entrevista, Yordi dejó de traer invitados de calidad, antes esperaba el domingo para ver la entrevista y ahora ya ni me acuerdo...”, “Qué vendido Yordi”, “Cuánta traición, Yordi”, “Te me caíste”.









El filme continúa en ojo del huracán, pues, pese que aún no se estrena México, el largometraje ha señalado por lucrarse y no reflejar la realidad de muchos en el país. Además, las fuertes declaraciones que ha hecho Karla por tachar de ‘gatos’ a los mexicanos o asegurar que Emilia Pérez es de culto y por ende muchos no ‘podrían entenderla’.