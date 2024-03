Se cae Facebook e Instagram; usuarios reportan problemas para accesar

Los reportes indican que los usuarios están experimentando dificultades para acceder a ambas plataformas.

Esta mañana del martes 5 de marzo, usuarios de redes sociales han denunciado a través de diversas plataformas la caída de Facebook e Instagram, redes propiedad de Meta.

Los reportes indican que los usuarios están experimentando dificultades para acceder a ambas plataformas, ya que al intentar iniciar sesión, reciben mensajes que indican que sus sesiones han caducado y no les permiten ingresar de nuevo.

La interrupción en el servicio ha generado una ola de comentarios en otras redes sociales, donde los usuarios expresan su frustración por no poder acceder a sus cuentas y realizar sus actividades habituales en estas plataformas. Además, como es habitual en situaciones de este tipo, los memes humorísticos no se han hecho esperar, inundando las redes sociales con humor y sarcasmo.

Los servidores de Facebook en este momento pic.twitter.com/WKZLHWGflz — Fantasmon (@elfantasmonn) March 5, 2024

pense q entraron a mi cuenta y cambiaron la contraseña en facebook la ptm

que susto

solo se cayó pic.twitter.com/GwC3tQSYQt — Charlymon Taylor's Version ? (@mycharlymon) March 5, 2024

Cuando venís a Twitter a confirmar si #facebook se cayó o si te robaron la cuenta xq no te deja loguear pic.twitter.com/WQkFy2Fibi — veronica (@veronicalaurah) March 5, 2024

Hasta el momento, Meta no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la situación, por lo que no se tiene información precisa sobre la causa o la duración estimada de la interrupción en el servicio. Se espera que la empresa proporcione actualizaciones a medida que trabaja para resolver el problema y restablecer el acceso a Facebook e Instagram para todos los usuarios afectados.