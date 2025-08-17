El pasado viernes 15 de agosto Google avisó a sus usuarios vía correo electrónico que su aplicación de Inteligencia Artificial Gemini, tendrá nuevo chat temporal que desaparecerá en 72 horas y no será usado para modelos de entrenamiento de su IA

Las actualizaciones de Gemini más recientes son las del pasado 13 de agosto con la introducción de un chat temporal que Google anunció a sus usuarios por correo electrónico el viernes 15 de agosto.









Ahora se puede tener una conversación rápida one-off con la aplicación de Inteligencia Artificial de Google Gemini, que no se salvará en el historial de tu chat de conversación y de acuerdo a Mobile Time Latinoamérica estas conversaciones desaparecerán en 72 horas.









Mediante correo electrónico que Google envió a sus usuarios, indica que también se tendrán nuevos controles de datos en tu Gemini Audio y Gemini Live recording, con los “Uploads” que realices de tus archivos y datos, así como un recolector de audio, video y capturas de pantalla compartidas.









Estos chats no serán utilizados para entrenamiento de los modelos de IA de Google o para la personalización de Gemini.









En Mobile Latinoamérica indican que también se tendrá la función para consultar conversaciones previas y “recordar preferencias y detalles clave”, lo que permitirá “interacciones más fluidas y contextuales”. Este ajuste, se denomina “Contexto personal”, estará activado de “forma predeterminada” y podrás deshabilitarlo en cualquier momento en la configuración de la IA.









