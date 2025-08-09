La historia del profesor de Ghana Richard Appiah Akoto quien le enseñó a usar Microsoft Word a sus alumnos sin usar computadora, dibujando con gises de colores en el pizarrón fue viral en 2018 y de nuevo en 2025 cautiva a los cibernautas

El pasado 23 de julio del 2025 La Voz de la República publicó en su cuenta de Instagram la historia de un profesor de Ghana que le enseñó a sus alumnos y alumnas a usar el sistema operativo de Windows en el pizarrón, utilizando gises de diferentes colores para dibujar los iconos, pestañas y ventanas para enseñarles a utilizar las herramientas que ofrece Microsoft como Word y los estudiantes pudiesen tener dicho conocimiento. En su publicación La Voz de la República no menciona la fecha de esa historia, sólo que es una noticia viral.

En los comentarios de la publicación de La Voz de la República las personas se muestran orgullosas y reconocen la vocación del maestro, otros piden que "no romanticen la pobreza, que también necesitan Internet", entre otras cosas. La noticia no es falsa, es considerada verídica pero ya fue un fenómeno viral en 2018 y nuevamente en 2025 vuelve a ser reconocida como una noticia viral, no sólo por medios como La Voz de la República, sino por muchos otros que vuelven a compartir la historia de ese profesor que con pasión y sin equipo les enseñó informática a sus alumnos.

En la BBC publicaron la historia el 1 de marzo del 2018 como una noticia viral, pero cuatro días antes, el 25 febrero del 2018, Rebeca Enonchong, Tech Entrepeneur Founder CEO@AppsTech, publicó la fotografía del profesor frente al pizarrón y preguntó en su cuenta de X antes Twitter lo siguiente: “This picture has been circulating on web. Does anyone know what country? This teacher is my hero. I want to find him. #TeachingIsAVocation” que en español se traduce a "Esta fotografía ha estado circulando en la Web. Alguien sabe qué país? El maestro es mi héroe. Quiero encontrarlo. #EnseñarEsVocación".

Ese mismo día publicó: “Hey @MicrosoftAfrica, he’s teaching MS Word on a blackboard. Surely you can get him some proper resources” que en español se traduce a "Hey @MicrosoftAfrica, él está enseñando MS Word en pizarrón. Seguramente pueden darle recursos apropiados".

Fue por el mensaje de Rebeca Enonchong, que Microsoft se percató de la situación y les donó computadoras al maestro y a su grupo.

La historia del profesor de Ghana sigue siendo inspiradora, es tomada como un ejemplo de motivación, sigue siendo digna de compartir en redes sociales, medios de comunicación y la Internet y es por eso que se hace viral a pesar de los años.





La historia

De acuerdo a la BBC un profesor de Ghana en la ciudad de Kumasi, les enseñó informática a sus alumnos sin usar computadora. En la publicación mencionan que él mismo colgó en Facebook las fotos en las que aparecía haciéndolo, junto a las fotos posteó el siguiente mensaje: "Enseñar informática en las escuelas de Ghana es muy divertido".

Después las imágenes se compartieron miles de veces en la red, fue cuando Microsoft prometió enviarle nuevo equipamiento informático.

Según el portal Quartz Africa el profesor se llama Richard Appiah Akoto, y que afirmó en su publicación de Facebook: "Amo a mis estudiantes, así que tengo que hacer lo que les haga entender lo que enseño".

Y en medios como El Confidencial se publicó el 20 de marzo del 2018 que Microsoft sí entregó las computadoras.

Cabe destacar que Rebecca Enochong es considerada por Forbes una de las 50 mujeres más poderosas de África, por ser Fundadora y directora ejecutiva de AppsTech.



