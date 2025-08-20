La familia del juez Frank Caprio anunció que falleció este miércoles 20 de agosto a causa de un cáncer de páncreas.

El juez Frank Caprio, famoso por su estilo compasivo en los tribunales y conocido internacionalmente como "el juez más amable del mundo", falleció este miércoles 20 de agosto a los 88 años a causa de un cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron" , expresaron sus seres queridos en el comunicado.

Un día antes de su fallecimiento, el propio Caprio compartió un mensaje en redes sociales en el que pidió oraciones tras sufrir una recaída en su lucha contra la enfermedad.

" Estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más" , escribió.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, decretó que las banderas del estado ondearan a media asta hasta el día de su sepelio. En un mensaje, calificó al juez como "símbolo de empatía en el banquillo, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se atempera con humanidad" .

¿Quién era Frank Caprio?

Caprio se desempeñó durante décadas como juez principal de la Municipal Court of Providence y alcanzó notoriedad mundial gracias a la serie televisiva nominada al Emmy 'Caught in Providence'. Sus resoluciones, cargadas de empatía, lo llevaron a perdonar en múltiples ocasiones multas de tránsito tras escuchar las historias personales de los acusados.

Uno de sus juicios más recordados fue el del señor Coella, un hombre de 96 años multado por exceso de velocidad en zona escolar, quien explicó que llevaba a su hijo de 63 años —con discapacidad y cáncer— a una cita médica. Conmovido, Caprio lo liberó de la sanción y lo elogió como ejemplo de amor y responsabilidad familiar.

Su manera de impartir justicia lo convirtió en una figura querida más allá de Rhode Island. Sus videos alcanzaron miles de millones de reproducciones en redes sociales, acumulando para 2025 más de 2.9 millones de suscriptores en YouTube. Se retiró oficialmente en 2023, aunque siguió activo en plataformas digitales, donde mantenía contacto cercano con sus seguidores.

Además de su trayectoria judicial, Caprio fue esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo, como lo recordó su familia en el mensaje de despedida. Su legado, apuntaron, perdurará en los innumerables actos de bondad que inspiró en vida.