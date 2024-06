TikTok pide revocar prohibición de la app en Estados Unidos

La refutación se produce luego de que Joe Biden firmara una ley en que exige que ByteDance se deshaga del negocio.

La plataforma TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, argumentó que la posible prohibición de la aplicación en Estados Unidos equivale a un "desvío radical" del apoyo de este país a una internet abierta, sentando un "precedente peligroso".

La refutación se produce después de que el presidente estadounidense Joe Biden firmara una ley en abril que exige que ByteDance se deshaga del negocio o enfrente una prohibición de la plataforma en EU.

Los escritos legales, presentados en nombre de TikTok, así como de los usuarios y creadores de contenido, sostienen que la ley señala injustamente a la empresa, al tiempo que no proporciona "ninguna justificación para prohibir TikTok por decreto".

"Limitar libertad de expresión"

La plataforma podría poner en peligro los datos personales de millones de estadounidenses que utilizan la aplicación, dijeron los legisladores al defender la medida.

Mientras tanto, los usuarios del servicio alegan en los documentos judiciales que la prohibición limitaría la libertad de expresión, así como su capacidad de elegir dónde desean expresar sus puntos de vista.

" Nunca antes el Congreso había señalado y cerrado expresamente un foro de discurso específico. Nunca antes había silenciado tanto discurso en un sólo acto ", dijo TikTok en un escrito.

" La Constitución no permite al Congreso seleccionar una plataforma de discurso, no emitir conclusiones, no anunciar justificaciones, ignorar alternativas menos restrictivas y discriminar según el orador y el contenido. La ley es inconstitucional y debe prohibirse ", agregó.

La ley otorga a ByteDance nueve meses para concertar una venta de TikTok, con la posibilidad de un período de gracia adicional de tres meses. A menos que se llegue a un acuerdo de este tipo, la ley prohibiría efectivamente la aplicación de redes sociales en EU.