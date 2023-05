México destaca en lo nuevo de The Legend of Zelda

En The Legend of Zelda: Breath of the Wild se dan algunas pistas sobre el silencio de Link. La princesa Zelda revela en un diario que la gente ha esperado tanto de Link, que se veía incapaz de expresar lo que realmente sentía.

A lo largo de toda la franquicia de The Legend of Zelda, Link, el personaje central y héroe de la épica creada por Nintendo en 1986, nunca se le ha escuchado su voz, prefiere musitar en lugar de elocuentes discursos; y en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el nuevo videojuego recién lanzado, no es la excepción.

Un cierto síndrome del impostor y timidez rodea al héroe."Él tampoco cree estar a la altura, y por ello prefería guardarse sus pensamientos para sí mismo. Yo creía que él había tenido una vida sencilla y sin dificultades, pero estaba muy equivocada. Todos tenemos miedos e inseguridades que nadie más puede ver", remata Zelda.

Fue en Breath of the Wild cuando Nintendo apostó por dotar a los personajes de voces y discursos. Patricia Summersett fue la encargada de quitar del mutismo a la princesa Zelda en el idioma inglés; la elegida contaba con experiencia en otros juegos como Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed Syndicate y Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

The Game Awards

Correr el riesgo con Breath of the Wild le valió a Nintendo elogios entre la comunidad gamer a tal grado de ganar el juego del año en la edición de The Game Awards de 2017. Además del inglés, el título llegó a todo el mundo en español latino, español de España, francés, italiano, alemán y ruso.

Pilar Pueblita, gerente de relaciones públicas de Nintendo para Latinoamérica, afirmó que México es muy importante para la compañía y es el mercado más grande para toda la región latina, a tal grado que el doblaje de Breath of the Wild, y ahora su secuela, Tears of the Kingdom, cuenta con actores y edición mexicana.

"Breath of the Wild fue el primer juego de Zelda como franquicia que estuvo completamente localizado al español de Latinoamérica, esta secuela también está así. Los jugadores latinoamericanos, especialmente los mexicanos, van a disfrutar del doblaje.

"Todas las palabras fueron escritas por una editora, que es del equipo de Nintendo, y es mexicana; tomó detalles culturales latinos para apropiarlos en el lenguaje que tenemos como latinoamericanos", comentó la gerente.

La mexicana participante en la traducción es Galia Rodríguez Hornedo, miembro del equipo de localización de Nintendo de América. Su labor es tan relevante como la de los desarrolladores o los ingenieros de audio por la titánica misión de que cada texto, coma y punto final estén en la posición correcta.

A su vez, Galia forma parte de un equipo de 42 empleados de Nintendo de América que entregaron su energía para que todo fuera entendible para los jugadores, este equipo es liderado por 11 gerentes de Localización de Nintendo de América.

Mientras que el doblaje en español latinoamericano estuvo a cargo de Xóchitl Ugarte, la mexicana veterana con más de 30 años de experiencia en el medio, famosa por ser la voz de Misty en Pokémon; Sabrina Spellman, la bruja adolescente o Daenerys Targaryen en Game of Thrones.

El toque latino de la princesa Zelda lo aporta Jessica Ángeles, la joven actriz también mexicana que ha prestado sus cuerdas vocales para Marinette en Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Katniss Everdeen en la saga de Los juegos del hambre.

Al reparto de actores mexicanos se suman Jaime Collepardo quien encarna al antagónico Ganendorf y José Antonio Macías, otro actor de renombre (voz de Deadpool) quien interpreta a Sidón, un personaje aliado de Link.

"Tenemos este sabor mexicano en el juego, no con el desarrollo o la historia, pero sí en la forma en la que se comunican los personajes, así que invito a todos a jugarlo en español de Latinoamérica y encontrar aquellas frases que decimos los latinos", añadió Pueblita.

Descubrir y construir

En palabras de Pueblita, Tears of the Kingdom es la secuela de Breath of the Wild lanzado en 2017 para Nintendo Switch y forma parte a una de las franquicias más importantes de Nintendo a lo largo de su historia.

En esta entrega, explica, la historia se desarrolla en Hyrule, el mundo fantástico que ahora presenta novedades para que los jugadores se pierdan y disfruten de la exploración. Además de la superficie, las personas se abrirán paso por cavernas y los cielos.

"En el mundo de Hyrule las personas encontrarán las islas celestes en donde Link irá desarrollando cuatro nuevas habilidades y que irá adoptando conforme el jugador va avanzando", refirió.

Estas cuatro habilidades son Ultramano, Combinación, Infiltración y Retroceso; estos añadidos aportan una nueva dimensión al juego para liberar la creatividad de construcción, resolver algunos puzzles y añadir nuevos formas de combate.

"Hay una infinidad de posibilidades que la gente va a poder intentar en las diferentes capas de terreno que tiene Hyrule utilizando estas nuevas habilidades de Link. Es un mundo abierto y estoy segura de que veremos una gran cantidad de detalles gracias a la creatividad de la gente", agregó.

Y sí, Tears of the Kingdom es un juego para beberse despacio y degustarlo a un ritmo relajado; los primeros indicadores en medios especializados señalan que el juego tiene una duración de entre 50 a 70 horas, así que tiempo habrá para hacer de todo.

Por otro lado, es un juego que está a la altura para ser uno de los nominados a mejor juego del año en The Game Awards 2023, así lo confirman la mayoría de críticas positivas que ha acumulado en menos de 24 horas de su lanzamiento entre medios especializados.

"Siempre es importante para nosotros cualquier tipo de premio que reconozca a la propiedad intelectual de Nintendo, así que por su puesto, esperamos un resultado positivo con este juego", concluyó Pueblita tras preguntarle si veía esta obra en la gala de los mejores juegos del año.

Precio y disponibilidad

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible desde este 12 mayo para Nintendo Switch. Se puede encontrar en la tienda online Nintendo eShop y tiendas minoristas especializadas en videojuegos en todo México. Su precio es de mil 600 pesos.