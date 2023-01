Estos son los videojuegos más esperados para el 2023

Este 2023 que acaba de iniciar se pronostica que será un buen año para la comunidad gamer, ya que en la primera mitad del año llegarán títulos muy prometedores y se anunciaron remakes muy esperados que llaman a la nostalgia.

Así que si aún no te has enterado de lo que viene y cuáles son las fechas importantes del 2023 para los amantes de los videojuegos, aquí hay una breve recopilación de los lanzamientos más esperados para el próximo año.

Con estos títulos te esperan horas de diversión y aventuras garantizadas ya que muchos son remakes de verdaderos éxitos que marcaron un precedente en el mundo de los videojuegos.

Resident evil 4

La gran expectativa que hay en este remake de Resident Evil 4 lanzado en el 2005, ha generado revuelo en la comunidad gamer que desea revivir el horror, la supervivencia y toda la esencia del juego original, con la reinvención de gráficos y avances de última generación. Se espera que llegue para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Xbox Series el 24 de marzo del 2023.

Silent Hill 2

Uno de los videojuegos de terror más populares será relanzado con gráficos 4K para el próximo año con visuales novedosos, detalles de iluminación y texturas de mayor calidad, gracias al motor gráfico "Unreal". La espera aún es larga para este juego, ya que se tiene pronosticada hasta el 21 de octubre del 2023 estará disponible solo para PlayStation 5 y PC.

The legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, será una aventura de acción que pretende llevarte de nuevo a un Hyrule más oscuro y retorcido. El lanzamiento se tiene pronosticado para el 12 de mayo del 2023 para Nintendo Switch.

Street Fighter 6

La saga iniciada en 1991 ha presentado una notable evolución con el paso del tiempo, los cambios gráficos, diseño de personajes y promete ser el mejor juego de lucha del momento, después del gran éxito de Street Fighter 5 que se convirtió en la entrega más vendida de Capcom de esta franquicia. Podrás jugarlo a partir del 2 de junio del 2023 y estará disponible para PlayStation4, PlayStation 5 y Xbox Series.

Dead Island 2

La secuela de Dead Island por fin llega, este juego de acción y aventura es ambientado en un mundo plagado de zombies a consecuencia de un virus mortal que se extiende por Los Ángeles y convierte a todos sus habitantes en muertos videntes. Se espera que llegue el 28 de abril del 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox one y Xbox Series.