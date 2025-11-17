La NASA transmitirá en vivo nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado en la historia, actualmente visible desde la Tierra.

La NASA anunció un evento en vivo para presentar nuevas fotografías e imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS, un objeto poco común que actualmente atraviesa el sistema solar y que es estudiado por múltiples misiones científicas de la agencia.

La transmisión se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 3:00 PM EST (1:00 PM de Sonora) desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt, Maryland.

De acuerdo con la agencia, el objetivo es mostrar los avances en la observación de este visitante interestelar mediante instrumentos complementarios instalados en naves espaciales, observatorios orbitales y telescopios terrestres. La participación del público estará abierta en NASA+, en su sitio web y canal de YouTube, así como en Amazon Prime, donde podrán enviar preguntas en tiempo real a través del hashtag #AskNASA.

El cometa 3I/ATLAS fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS en Río Hurtado, Chile. Su trayectoria hiperbólica confirmó su origen interestelar y lo convirtió en el tercer objeto de ese tipo identificado hasta ahora, después de 'Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. A diferencia del primero, se trata de un cometa activo con núcleo helado y una brillante coma de gas y polvo.

Diagrama de la localización de cometa interestelar 3I/ATLAS. (Foto: Cortesía NASA)

Te puede interesar Descubren señal de radio en cometa interestelar 3I/ATLAS

Características y hallazgos sobre el 3I/ATLAS

Desde su hallazgo, los astrónomos han seguido su desplazamiento a gran velocidad dentro del sistema solar. Al momento de su descubrimiento viajaba a unos 221 mil kilómetros por hora, cifra que aumentó a 246 mil kilómetros por hora al acercarse al Sol. El núcleo podría medir entre 440 metros y 5.6 kilómetros de diámetro, según estimaciones del telescopio espacial Hubble.

Aunque pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte a principios de octubre, no representa riesgo alguno para la Tierra. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, a una distancia de aproximadamente 270 millones de kilómetros. Actualmente puede observarse antes del amanecer con un pequeño telescopio y permanecerá visible hasta la primavera de 2026.

El telescopio espacial Hubble captó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. (Foto: Cortesía NASA)

Entre los hallazgos recientes destaca la detección de dos señales de radio asociadas a moléculas de hidroxilo, captadas por el radiotelescopio MeerKAT. Se trata de la primera vez que un objeto interestelar produce un rastro de radio tan claro. El Hubble también registró una estructura de polvo en forma de lágrima que emerge del núcleo del cometa, reforzando la evidencia de su actividad.

Durante la transmisión en vivo participarán especialistas de alto nivel de la NASA, entre ellos Amit Kshatriya, Nicky Fox, Shawn Domagal-Goldman y Tom Statler. Las observaciones combinadas permitirán profundizar en la naturaleza de 3I/ATLAS, un cuerpo que, al igual que otros visitantes interestelares, continuará su viaje y abandonará nuestro sistema solar sin regresar.