El video de la lesión del campeón del Super Bowl LIV se volvió tendencia mundial mientras se espera un parte médico oficial.

El receptor estelar de los Delfines de Miami, Tyreek Hill, encendió las alarmas este lunes 29 de septiembre tras sufrir una grave lesión en la pierna izquierda durante el encuentro frente a los Jets de Nueva York, correspondiente a la Semana 4 de la NFL.

El incidente ocurrió en el inicio del tercer cuarto, cuando Hill recibió un pase de Tua Tagovailoa y, al ser tacleado por Malachi Morre, su pierna quedó atrapada en una incómoda posición mientras su cuerpo giraba. De inmediato, las asistencias médicas ingresaron al campo al percatarse de la gravedad del momento.

Las imágenes televisivas mostraron a los jugadores de ambos equipos arrodillados en señal de respeto y solidaridad, mientras el receptor de 31 años era atendido. Hill abandonó el campo en el llamado "carrito de las desgracias", aplaudiendo y con una sonrisa forzada, antes de ser trasladado en silla de ruedas rumbo a un hospital en Miami.

Wholesome: Terron Armstead says he was on FaceTime earlier with Tyreek Hill, who was in good spirits & happy that Miami got the win.



El video del momento exacto de la lesión circuló rápidamente en redes sociales, generando miles de reacciones y convirtiéndose en uno de los contenidos más virales del día. La escena, catalogada por analistas como una de las más gráficas de los últimos años, conmocionó a la afición de la NFL.

Hasta ahora, la organización de los Dolphins no ha dado un reporte oficial sobre la gravedad de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación para Hill, campeón del Super Bowl LIV con los Kansas City Chiefs.