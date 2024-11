"El boxeo es una pasión, una forma de vida": Valeria Elizabeth Infante Pérez

La joven hermosillense busca conquistar los Juegos Nacionales Conade.

En el cuadrilátero y en la vida, Valeria Elizabeth Infante Pérez , una joven boxeadora de 17 años, demuestra que la pasión, la disciplina y la humildad son las claves del éxito. Con solo cuatro años en el boxeo, Valeria ya se perfila como una promesa del deporte en Sonora. Su reciente triunfo en un torneo regional en Cananea, Sonora, es prueba de su dedicación y talento, enfrentándose y venciendo a competidoras de otras regiones con decisión unánime.

Desde los 13 años, Valeria encontró en el boxeo no solo un deporte, sino un estilo de vida. "Es algo esencial para mí, no me veo haciendo otro deporte" , afirma. Inspirada por su tío, entrenador de boxeo, y con el respaldo de su familia, Valeria dio sus primeros pasos en este mundo lleno de retos físicos y emocionales. Ahora, con su primera gran victoria fuera del estado, se prepara para desafíos aún mayores.

El pasado 26 de octubre marcó un hito en su carrera deportiva, al conquistar su primer torneo regional. "Fue la preparación más dura que he tenido. Sabía que iba a enfrentar a alguien de fuera del estado, y eso me motivó a entrenar más fuerte" , cuenta con emoción. Su próximo compromiso será el torneo Guantes de Oro, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en Hermosillo, una oportunidad más para demostrar su talento en casa.

Metas y desafíos

El futuro inmediato de Valeria está lleno de metas ambiciosas. En enero de 2025, buscará participar en los Juegos Nacionales Conade, representando a Sonora en la categoría de 52 kilogramos. Para lograrlo, deberá superar cuatro etapas: municipal, estatal, regional y, finalmente, los nacionales. Cada paso será un desafío, pero Valeria está decidida a dar lo mejor de sí.

Para esa joven boxeadora, el deporte no es solo un medio para competir, sino una herramienta de crecimiento personal. "El boxeo me ha hecho una mejor persona, tanto física como mentalmente. Me ha dado disciplina, constancia y me ha enseñado a respetar el deporte y a las personas a mi alrededor" , asegura.

Además de la preparación física, Valeria destaca la importancia de valores como la humildad y el respeto. "Es fácil llegar a la cima, pero mantenerse ahí requiere humildad y amor por lo que haces. El boxeo no es un juego, hay que respetarlo siempre" , subraya con madurez.

Apoyo incondicional

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Valeria no olvida el apoyo incondicional de su familia, entrenadores y patrocinadores. "Ellos han sido mi punto de apoyo en los momentos difíciles. Estoy agradecida con todos los que han creído en mí" , expresa con gratitud.

El boxeo, según Valeria, es más que golpes y resistencia. Es un espacio donde se aprende a superar los límites, a manejar las emociones y a ser constante en los esfuerzos. "Para mí, el boxeo es una pasión, una forma de vida. Es algo que me define y que me hace feliz" , comparte.

Con miras al futuro, Valeria no solo busca triunfos personales, sino también inspirar a otros jóvenes a encontrar en el deporte una vía para crecer y trascender. "Si queremos un crecimiento personal, nunca hay que dejar de ser humildes. Eso es lo que más importa" , asegura.

Mensaje de aliento

El próximo torneo Guantes de Oro será una oportunidad única para verla en acción, y Valeria extiende la invitación: "Están invitados para que me acompañen el 7 de diciembre en Hermosillo. Será un gran cierre de año" .

La historia de Valeria Infante es una prueba de que el esfuerzo y la pasión siempre encuentran recompensa. Mientras se prepara para representar a Sonora en los escenarios nacionales, su mensaje es claro: "Con amor, disciplina y respeto, todo es posible" .

Con cada golpe y cada victoria, Valeria demuestra que el boxeo no solo se gana en el ring, sino también en la vida, con dedicación y un espíritu inquebrantable.