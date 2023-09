Marcus D'Almeida se lleva el oro en arco recurvo varonil

El mexicano Matías Grande quedó fuera de la zona de medallas tras ser eliminado en cuartos de final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco disputado en Hermosillo.

El juvenil guanajuatense se enfrentó ante el surcoreano Lee Woo Seok, octavo mejor ranqueado del mundo, y quién definió el choque en cuatro sets, cediendo solo en el tercer parcial empatando a 28 unidades, pero el marcador final fue para el asiático 7-1.

En conferencia posterior a su partido, el mexicano reconoció la importancia de haber participado en un evento donde están los mejores 8 arqueros de la categoría para tomar experiencia para futuras competencias.

"Me voy con un sabor agridulce, me mentalizaba para estar en el podio, estaba presionado por el nervio, es algo que vengo manejando muy bien. Me sentí muy feliz, hubo unos detallitos que hay que pulir pero claro que hay que ir trabajando y seguir esforzándonos para los Juegos Panamericanos" , fueron las palabras de guanajuatense de 19 años.

D'Almeida se consagra

El podio quedó conformado por el número 1 del ranking internacional, el brasileño Marcus D' Almeida, quien en la final ante el verdugo del mexicano dejó el marcador fue 6-4 para llevarse el oro, mientras que Lee Woo Seok se conforma con la plata.

El bronce se lo quedó el italiano Mauro Nespoli que llevó hasta la fecha de desempate el encuentro ante Dhiraj Bommadevara con tiro en el 10 por 9 del asiático tras el empate 5-5 en los sets reglamentarios.