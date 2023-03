Marcela Zacarías tiene carrera de película

En año y medio compitió en las qualys de WImbledon, el Abierto de Australia y fue parte del reparto de la película King Richard, el padre y entrenador de las multicampeonas Serena y Venus Williams.

La carrera de la tenista mexicana Marcela Zacarías ha sido como la de una película.

"Era el último día que nos tocaba grabar y cada día que alguien terminaba de grabar les hacían un espectáculo al final, eran como las dos de la mañana, hacía un frío horrible y le dijeron a Will: 'Hoy es el último día de Marce y nos vamos a juntar todos, vamos a hacer unas palabras'. Todos nos juntamos en la cancha, Will habló y dijo que estaba muy contento y que lo había hecho excelente. Nos hicieron unas porras, estuvo increíble", contó Marcela en entrevista con CANCHA en el San Luis Open.

"Ese día, Will hizo como una rifa y rifaba premios para toda la gente. A los del cast no nos tocaba, pero regaló viajes a Cancún, a Los Cabos, 5 mil dólares en una tienda, 5 mil dólares en otra, increíble. Ese día estuvo muy padre, tengo muy buenos recuerdos".

La legendaria Arantxa Sánchez

Marcela interpretó a la legendaria Arantxa Sánchez Vicario, sobre quién se inspiró en videos de YouTube para hacer su papel, pero algún día espera conocerla en persona.

"No he tenido el placer de conocerla, conocí a su hermano hace muy poco y me dijo que sí nos parecemos un poquito. Lo que más aprendí de verla jugar en YouTube fue que es una persona muy trabajadora, con una mentalidad muy fuerte, muy luchona, muy aguerrida. No era la más alta o la más fuerte, pero siempre estaba ahí, no se daba por vencida. Así que yo creo que esa sería una similitud".

Si su vida fuera como una película, Marce, dijo que está a la mitad de su carrera deportiva. "Estoy viviendo un muy buen momento, a la mitad de mi carrera, espero que todavía me quede mucho más, pero estoy en un momento en el que esta el trama de ver qué va a pasar. Jugando muy bien y esperando a ver qué pasa en los siguientes años".

Compartió una plática con Serena Williams, a quien conoció por la película. "Serena me platicó que le gusta mucho la gente mexicana, que su mejor amiga es mexicana y que le gusta viajar mucho a México y tuvimos una muy bonita plática".

Este domingo, Marce celebró su cumpleaños 29 en el San Luis Open, que arranca hoy y donde jugará ante la primera sembrada a la italiana Elisabetta Cocciaretto. Su deseo: "Quiero seguir sin lesiones, quiero seguir muy sana y seguir haciendo lo que me gusta".