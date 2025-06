Para el ‘Sensei’ Salas, el conocimiento y el crecimiento personal son parte del camino del guerrero.

Por años, las artes marciales mixtas han sido territorio de guerreros forjados en el esfuerzo físico, la disciplina mental y una pasión inquebrantable. Ese mismo espíritu lo comparte desde niño Guillermo 'Memo' Salas, quien desde temprana edad sintió una profunda admiración por la cultura samurai y ninja.

Sin embargo, pocos han logrado traducir esa esencia con tanta autenticidad como lo ha hecho Memo, conocido por muchos como el 'Sensei' del octágono.

Su historia no es sólo la de un experto en combate; es la de un hombre que encontró en las artes marciales una forma de vida y, en la comunicación, una misión: llevar ese mensaje de equilibrio, respeto y superación.

Memo tenía apenas 18 años cuando supo, con una claridad inusual para su edad, que su destino profesional estaba en las artes marciales mixtas. Mientras muchos jóvenes buscaban respuestas, él ya había encontrado la suya.

"Cuando regresé a los 18 años, tuve la oportunidad de salir de la prepa e irme a estudiar a Oklahoma" , cuenta Guillermo. Su objetivo no era sólo académico: quería perfeccionar el inglés y, al mismo tiempo, adentrarse de lleno en las artes marciales. En ese tiempo practicó aikido y jiu-jitsu, dos disciplinas que le ofrecieron tanto técnica como filosofía.

Pero fue en la Universidad de Arizona donde esa semilla terminó de germinar. "En la misma calle donde vivíamos había una escuela de aikido y otra de kenpo" , recuerda con nostalgia. Entonces, tomó una decisión que marcaría su vida. "Salí con mi papá y le dije: 'Papá, la verdad es que me encanta esto. Voy a la universidad, sí, pero aquí estoy encontrando una expansión… una felicidad'" .

Te puede interesar Isaac Paredes impulsa a Astros con su llegada a 12 HR en la temporada

Formación académica

Aunque desde joven tenía clara su pasión por las artes marciales mixtas, Salas jamás descuidó su formación académica. Para él, el conocimiento y el crecimiento personal son parte fundamental del camino del verdadero guerrero.

"Muchos peleadores profesionales de artes marciales mixtas viven hoy lo mismo: terminan su carrera deportiva y, si no tienen un equilibrio, un plan de vida... se quedan literalmente sin dinero" , reflexiona con serenidad y firmeza.

No se trataba sólo de saber pelear, sino de entender cómo proteger a los demás de forma profesional. "No era sólo enseñar a alguien a defenderse -dice-, me fui adentrando en muchas materias, entendiendo la importancia de tener un perfil integral" .

Con el paso de los años, fue cultivando una filosofía que hoy transmite con convicción: "El verdadero guerrero tiene su parte física, su parte emocional, intelectual y espiritual" .

La historia del 'Sensei' en el mundo de las artes marciales mixtas no sólo está marcada por la disciplina y el conocimiento del deporte, sino también por la fuerza de la amistad y las oportunidades que nacen del respeto profesional.

Te puede interesar Sensibles bajas: Henry Martín e Hirving Lozano quedan fuera por lesión

Nuevo reto

Su llegada a Fox Sports, uno de los momentos clave en su carrera, no fue fruto del azar. Fue su amigo y socio de academias, Mario Delgado, quien abrió esa primera puerta. En aquel entonces, la cadena había adquirido los derechos de transmisión de Bellator y necesitaba con urgencia a un especialista que pudiera aportar autoridad y pasión en cada combate narrado.

"Fox tenía los derechos de Bellator. Rodrigo Arana sugiere que necesitaba de un especialista que lo acompañara en las transmisiones. Entonces Mario dice: 'ahí está Memo Salas, es alguien en quien yo confío'" , recuerda Salas, con gratitud. "A los pocos días me hablan y hago un casting" .

El resultado fue el inicio de una nueva etapa. "Afortunadamente me quedo y a los años, Fox adquiere los derechos de la UFC. Ahí empieza el 'último escalón', en donde ya han pasado más de 12 años" , relata con emoción.

Te puede interesar FMF buscará que clubes del extranjero liberen a seleccionados para el Mundial

El múltiple medallista en competencias internacionales de jiu-jitsu, destacó el papel fundamental que ha tenido Dana White en el crecimiento explosivo de la UFC en México. Además, recordó con entusiasmo una cena que tuvo la oportunidad de compartir con el presidente y dueño de la UFC, quien confesó ser un gran admirador de la cultura mexicana y del estilo de pelea de sus atletas.

"La historia de Dana White, desde cómo comenzó, cómo adquirió la UFC y cómo la hizo crecer, es un éxito rotundo que se estudia en las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo" , comenta Memo.

Durante aquella reunión especial con el equipo de Fox Sports y algunos compañeros, Dana mostró abiertamente su cariño por México. "Ama a México" , recuerda Memo. "Nos preparó una comida especial y ahí demostró esa pasión, primero por el boxeo. Pocos saben que se interesó mucho por ese deporte porque vio a grandes leyendas como Julio César Chávez y a todos los grandes boxeadores, a quienes siempre siguió" .

"Es alguien que le gusta el combate en sí mismo" , agrega Memo. "Se inspiró cuando visitó México y vio a gente boxeando en los parques, practicando sombras. En ese momento decidió que algún día quería que México fuera una plataforma importante para la UFC" .