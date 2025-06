Ivar Sisniega, presidente del organismo, explicó que la idea es que los jugadores que militan en equipos del extranjero se integren lo más rápido posible a la concentración con futbolistas de la Liga MX.

Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) buscarán negociar con clubes europeos para que liberen a los seleccionados mexicanos tres o cuatro semanas antes del Mundial de 2026.

"Directamente Javier (va a negociar), que conoce a muchos de los técnicos donde están los seleccionados mexicanos en Europa. Entendemos que por regla de FIFA es hasta que acabe el torneo, les tienes que dar después una semana de vacaciones y luego se tienen que presentar" , explicó Sisniega.

"Javier va a buscar ese acercamiento para ver si en algunos casos los clubes pueden soltar antes a los jugadores para que estén concentrados, no dos semanas antes, sino tres o cuatro antes, eso se va a buscar y es parte del plan de Javier" .

El dirigente de la FMF anticipó que la convocatoria final para la Copa del Mundo estaría integrada por un 66 por ciento futbolistas de la Liga MX.

Por ello, los clubes aceptaron cederlos seis semanas y media antes del certamen, por lo que no podrán disputar la Fase Final del Clausura 2026.

"Vamos a empezar con un grupo de 30 a 32 convocados, hoy tenemos identificados entre 10 y 12 jugadores que están fuera de la Liga MX, entonces 66 por ciento de la lista van a ser jugadores de la Liga MX, hay jugadores fundamentales que juegan en México" , agregó Sisniega.

"Uno de los aspectos, que no es ningún secreto, es el tema de la adaptación a la altura, jugamos en México, Guadalajara y Ciudad de México, y esas seis semanas y media, sobre todo para los jugadores que no viven en Ciudad de México, va a ser fundamental para que estén muy adaptados a la altura, se habla de un mínimo de tres a tres semanas y media para una adaptación plena a la altura, entonces vamos a lograr esa ventaja, independientemente del trabajo técnico - táctico del cuerpo técnico" .

Huescas, sin puertas cerradas

Rodrigo Huescas no fue convocado a la Copa Oro por su problema legal en Dinamarca, pero no tiene las puertas cerradas para el futuro, señaló Ivar Sisniega, presidente de la FMF.

El lateral del Copenhague fue sentenciado 20 días de prisión por infringir la Ley de Tráfico.

"Javier Aguirre habló con él, le explicó que no lo iba a convocar, en primera, porque no sabemos si va a tener que quedarse en Dinamarca, no ha cumplido esa sentencia, entonces es incierta esa parte" , dijo.