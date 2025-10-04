George Russell obtuvo la pole position del Gran Premio de Singapur con un tiempo de 1:29.158, superando a Max Verstappen

George Russell se quedó con la pole position para el Gran Premio de Singapur, demostrando el poderío de Mercedes tras un inicio complicado en el circuito urbano de Marina Bay.

El piloto británico protagonizó una sólida recuperación después de sufrir un accidente durante los entrenamientos libres. En la sesión de calificación, marcó un tiempo de 1:29.158 minutos, suficiente para imponerse sobre el neerlandés Max Verstappen, quien buscaba extender su dominio en la temporada.

Desde su primera vuelta en la Q3, Russell tomó el control y redujo las posibilidades de sus rivales de arrebatarle el primer lugar. En su segunda salida mejoró todavía más su registro por siete milésimas de segundo, asegurando su posición de privilegio en la parrilla.

Verstappen, por su parte, mostró un ritmo competitivo a bordo de su Red Bull y se mantuvo cerca del británico, ubicándose en la segunda posición. Aunque no consiguió la pole, partirá con opciones de pelear la victoria en un circuito donde históricamente no ha tenido los mejores resultados.

Oscar Piastri en segunda fila

El australiano Oscar Piastri finalizó tercero con McLaren, mientras que su compañero Lando Norris se quedó con el quinto puesto, evidenciando una ligera pérdida de rendimiento del monoplaza en comparación con el inicio de la temporada.

Durante la Q1, la evolución de la pista y las condiciones cambiantes revelaron las verdaderas capacidades de los equipos. Verstappen dominó en los primeros intentos, pero conforme avanzó la sesión, el equilibrio se inclinó hacia Mercedes.

Ferrari, en cambio, no logró destacar como se esperaba. Lewis Hamilton brilló brevemente al ser el primero en bajar del 1:30.000 durante la Q1, pero perdió impulso en las siguientes fases. El británico terminó sexto, seguido por Charles Leclerc, quien apenas alcanzó la séptima posición.

Con Russell al frente y Verstappen persiguiendo desde la segunda fila, el Gran Premio de Singapur promete una carrera intensa, estratégica y con amplias posibilidades de sorpresas.