La Arena Sonora tendrá función extrema este 25 de marzo

Una noche llena de acción y diversión podrán vivir los entusiastas de las peleas extremas.

Una noche de diversión es la que promete la función de peleas extremas que se celebrará el próximo sábado 25 de marzo en la Arena Sonora.

Alrededor de 22 luchadores son los que demostrarán su poderío en la jaula, enfrentamientos esperados por los seguidores de las artes marciales mixtas.

Oscar Aguirre, quien forma parte del personal organizador de las Peleas Extremas, comentó que son peleadores de distintas ciudades del estado, e inclusive peleadores provenientes de Estados Unidos, los que participarán en los combates.

Una de las peleas más interesantes que los seguidores de este deporte esperan ver, es la de Fernanda "Killer Rabbit" y Janeth "La China", ya que es la única función donde mujeres competirán dentro de la jaula.

Fernanda, comentó en entrevista para Periódico EXPRESO, encontrarse muy emocionada por participar ya que con esta pelea demostrará que está preparada para incursionar de forma profesional.

"Me siento muy ansiosa, estoy muy emocionada por todo el proceso que he pasado durante estos cuatro meses que he entrando de forma rigurosa", dijo.

A pesar de que el próximo sábado solamente habrá una pelea de mujeres, espera que con la misma motive a más féminas a participar, prepararse y convertirse en luchadoras profesionales.

Fernanda lleva entrenando alrededor de ocho años, ha participado en distintas competencias de forma amateur, sin embargo se encuentra preparada para demostrar y dar lo mejor de ella como peleadora profesional.

Si usted se encuentra interesado en asistir a las Peleas Extremas, puede comprar sus boletos en Next Gym y American KickBoxing, y también en las taquillas de la Arena Sonora.