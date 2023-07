Checo buscará emular a Pedro Rodríguez y ganar el GP de Bélgica

El piloto Sergio Pérez buscará ser otro mexicano más en lo alto del podio en Spa-Francorchamps, 53 años después de que Pedro Rodríguez ganó el GP de Bélgica.

Sergio 'Checo' Pérez es el piloto más destacado que ha representado a México en la Fórmula 1, pero a pesar de las 13 temporadas que ha corrido en la máxima categoría del automovilismo, la leyenda Pedro Rodríguez es el único que ha logrado poner la bandera tricolor en lo alto de podio en el GP de Bélgica.

El mayor de los hermanos Rodríguez disputó un total de 9 temporadas, tiempo en el cual consiguió dos victorias, siendo justamente el circuito de Spa-Francorchamps uno de los que logró conquistar, esto hace 53 años, en 1970.

A bordo del British Racing Motors, el piloto mexicano cruzó primero la bandera a cuadros en el mítico trazado del GP de Bélgica, segunda vez en su carrera que lo logró, pues en 1967 se quedó con la victoria en Sudáfrica.

Te puede interesar Así fue el emotivo gesto de 'Checo' Pérez con un niño

El podio del GP de Bélgica de 1970 lo completó Chris Amon, de March Ford, como segundo puesto, y Jean-Pierre Beltoise, de Matra, se quedó con el tercer peldaño de esta memorable carrera, la primera en que el Himno Nacional Mexicano sonó en la F1.

Y es que aunque en Sudáfrica fue la primera victoria de Pedro Rodríguez en esta categoría, los registros relatan que la organización no contaba con la pista del Himno Nacional Mexicano, por lo que en su lugar se escuchó 'South of the Border', canción interpretada por Gene Autry en 1939, misma que habla de un viaje a México.

Fue hasta el GP de Bélgica de 1970 que Rodríguez pudo escuchar el Himno Nacional mientras celebraba su victoria, situación que 'Checo' Pérez buscará repetir para sumar su séptima victoria en la F1, y así ser el segundo piloto mexicano en dominar el trazado de Spa-Francorchamps.

Te puede interesar GP de Bélgica: 'Checo' Pérez saldrá segundo en Francorchamps

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA