Mexicanos que competirán por otro país en Juegos Olímpicos

Los clavadistas mexicanos Jonathan Ruvalcaba y Victoria Garza competirán en los Juegos Olímpicos París 2024 por República Dominicana. Este país caribeño les brindó la posibilidad de seguir creciendo y Jonathan competirá en su segunda justa olímpica; Victoria debutará en los Juegos y se convirtió en la primera clavadista mujer dominicana en hacerlo.

"Me gusta pensar que como atleta olímpico hay que pensar más allá de las banderas y seguir los valores del olimpismo me ha forjado valores de vida, me gusta pensar que estar en un plano internacional de esta magnitud ayuda a inspirar a otras personas y ser parte de algo más grande que una nación. Es un honor representar a Dominicana", comparte Jonathan a CANCHA.

Para tener la doble nacionalidad tuvieron que aprenderse el himno de República Dominicana, pasar un examen sobre la cultura e historia del país y vivir durante un tiempo en el Caribe.

"Estoy agradecida con Dios por permitirme tener la doble nacionalidad y un orgullo que otro país haya puesto sus ojos en mí. Estoy muy orgullosa de representar a República Dominicana, pero sobretodo ser mexicana de nacimiento.

"Me dieron la oportunidad de crecer en mi carrera deportiva y así fue porque estoy logrando ir a mis primeros Juegos Olímpicos y hacer historia al ser la primera dominicana en clavados en ir a Juegos Olímpicos", cuenta victoria en entrevista. La falta de transparencia y criterios claros para definir selecciones, crecimiento personal y deportivo hizo que Jonathan buscara representar a otro país en una justa olímpica y en París competirá en el trampolín 3 metros, donde se encontrará con el mexicano Osmar Olvera, uno de los favoritos a subir al podio.

"Me da mucho gusto ver a la mayoría de los clavadistas, compartí mucho tiempo con ellos. Tengo el placer y gusto de ser su amigo y me llena de orgullo compartir un escenario internacional. Como mexicanos hay una responsabilidad de que la escuela de clavados sigue a la vanguardia", expresa Ruvalcaba.

Victoria, quien los últimos meses vivió en Nuevo León, competirá desde la plataforma 10 metros femenil, prueba donde estarán las medallistas olímpicas Gaby Agúndez y Alejandra Orozco. Ha extrañado la comida mexicana y a su familia, pero en París ya está cumpliendo un sueño y lo hará con República Dominicana.

México ha tenido una historia de fuga de talentos, el entrenador mexicano Salvador Sobrino es artífice de las medallas en clavados de Australia. La esgrimista mexicana Paola Pliego representa a Uzbekistán, la arquera Linda Ochoa ha competido por Estados Unidos. El clavadista mexicano Andrés Villarreal llegó a contemplar la posibilidad de ir a sus primeros Juegos Olímpicos representando a Australia.