Ale Valencia cae en cuartos y dice adiós a las medallas

La arquera deberá esperar ahora hasta Los Ángeles 2028 para conquistar la medalla en la prueba individual que tanto anhela.

Alejandra Valencia regresará a México solo con una de las tres medallas que tenía en la mira de París 2024.

La arquera deberá esperar ahora hasta Los Ángeles 2028 para conquistar la medalla en la prueba individual que tanto anhela tras quedar eliminada en esta modalidad en los Cuartos de Final de los Juegos Olímpicos.

Valencia empezó el match con puntuación perfecta de 30 en el primer set, mismas unidades que su rival, pero al final de un duelo intenso y parejo cayó 6-4 ante la doble campeona olímpica en la fosa gala y recordista mundial, la surcoreana Sihyeon Lim en una Explanada de los Inválidos que lució algunos huecos y donde hubo duelo de porras entre tricolores y asiáticos.

Regresa con un bronce

Alejandra se agenció el Bronce por equipos de París 2024 junto con Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, mismo que se suma al metal de ese color que tenia del equipo mixto de Tokio 2020.

'Así es el deporte, así me tocó la llave'

La mira de Alejandra Valencia debería estar en Los Ángeles 2028 para buscar la presea individual que le falta aunque aún no tiene la certeza.

Tras finalizar su participación en París 2024, la arquera tricolor se dijo satisfecha con su desempeño porque le peleó de tú a tú a Sihyeon Lim.

"Así es el deporte, así me tocó la llave y tiré bastante bien, me defendí y tiramos bien las dos, la vez pasada le gané y ahora me ganó ella. Todos los duelos van a ser intensos porque todas queremos ganar.

"Aún no asimilo (este resultado) pero probablemente sí (estaré en Los Ángeles 2028). Sé que se puede hacer", expuso Valencia, quien dijo que la competencia en general estuvo cansada pues tiró en individual, por equipos y el mixto.

"Después de la medalla (por equipos) seguían dos competencias más y teníamos que enfocarnos y eso", expuso.

La sonorense destacó el apoyo del público que siempre se dio a notar en la Explanada de los Inválidos y dejó constancia de que siempre está en justas importantes en el momento oportuno.