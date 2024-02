"Está creando un desastre en el boxeo": Óscar de la Hoya critica a 'Canelo'

El boxeador tapatío sigue sin definir rival para mayo, situación que ha despertado múltiples comentarios entre aficionados y figuras del boxeo.

Saúl 'Canelo' Álvarez continúa en el ojo del huracán sobre su siguiente paso en su carrera, luego de tener dificultades para seleccionar a su próximo rival para el mes de mayo.

La situación ha generado molestia en algunas figuras del pugilismo como Mike Tyson, quien recientemente criticó al peleador mexicano, llamándolo una " vergüenza para el boxeo y para México " y que está " manchando su nombre y su reputación ", declaraciones que causaron revuelo en redes sociales.

A esta ola de críticas, se ha sumado también el exboxeador y promotor Óscar de la Hoya, quien no dudó y se lanzó contra Álvarez por sus actitudes, asegurando que causa un " desastre en el boxeo ".

" 'Canelo' tiene todas las cartas aquí (para elegir a su próximo rival), ese es el problema. Está creando todo este desastre que estamos viviendo ahora ", comentó de la Hoya en el podcast The MMA Hour.

¿Habrá pelea con Jaime Munguía?

En ese sentido, Óscar siguió hablando de Álvarez, ahora rechazando que se enfrente a Jaime Munguia, un combate que espera ver.

" No lo creo. Como peleador y promotor, es una gran pelea. Siempre quise una pelea entre mexicanos, ya sea para mayo o septiembre. Obviamente, las estrellas se están alineando para que Munguía y ‘Canelo’ sean esos peleadores, pero no sé cuándo vaya a pasar eso. No será el 4 de mayo ", agregó.

