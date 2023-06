Norma Morales está lista para más retos

La corredora sonorense tratará de romper la marca de las 2:50 horas en el Maratón de Sacramento

Hablar de maratones en Sonora, es hablar de Norma Morales Valenzuela, quien dejó su nombre marcado en letras de oro dentro de las registros de esta disciplina.

Desde 2018 se convirtió en la primera mujer sonorense en registrar un tiempo menor a tres horas en un maratón (42 kilómetros), y después de varios éxitos ahora se plantea una ambiciosa marca: cronometrar 2:50 horas en lo que resta del año.

Su antecedente más cercano fue el Maratón de Toronto en 2022, carrera en la que bajó su marca a 2:52:07 horas, y cruzó la meta en el puesto 15 de la rama femenil.

El objetivo de superar esta marca podría llegar el 4 de diciembre, en el maratón de Sacramento, en Estados Unidos, evento para el que entrenará arduamente.

“Voy a correr el Maratón de Sacramento, mi objetivo para esa carrera es correrlo en dos horas y cincuenta minutos, suena ambicioso, pero creo que si me enfoco y me aplico lo podría conseguir”, mencionó con entusiasmo.

Superar el registro de las tres horas lo ha logrado en cuatro ocasiones desde el 2018 y cada año ha mejorado su marca.

Sus inicios

La fondista hermosillense inició a correr desde que cursaba la preparatoria, pero motivada por su madre, que sufría problemas de salud, se fue metiendo cada vez más en este deporte, hasta que se transformó en una pasión para ella.

“Al principio fue porque cuando estaba en la prepa te exigían una actividad extra curricular y cuando fui creciendo lo seguí por salud, en mi familia hay historial de enfermedades como cáncer, diabetes y otras, y por eso decidí cuidarme más, correr, y por eso lo hice, por una motivación de mi mamá”, explicó.

Desde 2012 corre en distintas carreras pedestres de Hermosillo, y poco a poco aumentó la distancia hasta que llegó el 2017, año en el que corrió su primer maratón influenciada por una amiga.

A partir de eso, correr los maratones Major, se ha convertido en un objetivo que piensa cumplir en los próximos años.

Hasta el momento ha corrido en cuatro de los seis eventos de este tipo más grandes del mundo: Berlín (2017), Chicago (2018), Nueva York (2019) y Boston (2021).

Sólo le falta competir en los maratones de Londres y Tokio.

“En ese entonces no tenía ni la menor idea de esto, en 2017 corro uno, me enteré que hay seis maratones principales y me fui metiendo de lleno y cada vez estoy más emocionada y más competitiva conmigo misma”, explicó.

Arduo entrenamiento

Después de pasar por varios entrenadores en la ciudad, actualmente está en el programa de Guillermo Aragón, mejor conocido en redes sociales como “Guillerminsky”,

El reconocido entrenador, avecindado en la Ciudad de México, tiene un entrenamiento especializado para Norma, el cual cumple con asesoría a distancia,

Desde ese momento, ha mejorado sus tiempos y espera seguir registrando mejores marcas.

“Al principio si me daba miedito cambiar de un entrenador presencial en Hermosillo a uno a distancia en Ciudad de México, pero la verdad es que me ha funcionado muy bien, es muy organizado, tenemos una aplicación donde te sube los entrenamientos de la semana y puedes acomodar tus horarios, se me acomodó mejor”, indicó.

Actualmente entrena al menos cinco días a la semana con carrera entre 12 a 15 kilómetros, además de trabajo de gimnasio, dedicando alrededor de dos horas, esto cuando no está cerca de un maratón.

Todo cambia cuando está en la recta final de su entrenamiento, ya que debe registrar un ritmo de carrera igual o similar al destinado al tiempo meta, que en este caso es de 2 horas y 50 minutos.

La comunidad está creciendo

En los últimos años, Hermosillo y el resto de la entidad registran cada vez más corredores.

Sedes como Obregón, Navojoa, Guaymas, Agua Prieta y otras ciudades que no solían ser de corredores, actualmente aportan grandes exponentes, algo que Norma celebró, aunque con reservas, ya que indicó que aún falta recorrido.

“Si ha crecido bastante, nos falta mucho, yo inicié en 2012 en las carreras pedestres y éramos poquitos corredores, pero ahora mínimo por carrera son 300, cada vez hay más equipos y es bien padre, hay muchas opciones en Hermosillo, Obregón, Guaymas, hay carreras en Agua Prieta, Navojoa, que antes no tenían comunidad de corredores y es bien importante que se impulse esto”, manifestó.

Un gran evento

El 18 de junio, Hermosillo albergará la primera edición de la Carrera de Campeones Sonora, organizada por el Consejo Mundial de Boxeo, y que representa la unión entre estas dos disciplinas en la entidad.

El evento tendrá distancias de 10K, 5K y 2K, y Norma Morales estará presente para correr la mayor distancia.

Habrá una bolsa de premios superior a los 100 mil pesos, así como medalla y otros obsequios para los participantes, algo que destacó la hermosillense.