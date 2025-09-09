La jalisciense Andrea Becerra venció 147-146 a la salvadoreña Sofía Paiz en la final del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025.

La madrugada de este martes, la mexicana Andrea Becerra conquistó la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto femenil del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en la historia en lograr un título mundial individual en esta disciplina.

En la final, Becerra se impuso en un intenso duelo bajo la lluvia y el viento a la salvadoreña Sofía Paiz, con marcador de 147-146, resultado que confirmó su dominio internacional tras haber sido la mejor clasificada en la ronda inicial del certamen.

HISTORY FOR MEXICO!

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title!



Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

El camino de la jalisciense incluyó victorias sobre la kazaja Adel Zhexenbinova y la china Taipéi Huang I-Jou, así como un cerrado enfrentamiento en cuartos de final contra su compatriota Mariana Bernal, al que superó por un solo punto. En semifinales, derrotó a la colombiana Alejandra Usquiano, quien finalmente se quedó con el bronce.

Con este triunfo, Andrea Becerra suma su tercera medalla en Gwangju 2025 y su segundo oro en la competencia, tras coronarse también en la prueba por equipos femenil junto a Mariana Bernal y Maya Becerra. Además, confirma su lugar como la número uno del mundo en arco compuesto y protagonista del mejor desempeño histórico de México en campeonatos mundiales de tiro con arco.