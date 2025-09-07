El piloto neerlandés Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Italia, superando a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El neerlandés Max Verstappen volvió a lo más alto del podio al imponerse en el Gran Premio de Italia, disputado este domingo en el circuito de Monza. La victoria representa su tercer triunfo de la temporada 2025 en la Fórmula 1.

A diferencia de carreras recientes, los McLaren no lograron imponer su ritmo, aunque aseguraron posiciones destacadas. Lando Norris terminó segundo y Oscar Piastri ocupó el tercer lugar.

Ferrari y Mercedes fuera del podio

El monegasco Charles Leclerc finalizó en la cuarta posición, quedándose a las puertas del podio frente a su público. En tanto, el británico Lewis Hamilton cruzó la meta en sexto lugar con Mercedes.

Próximos desafíos

Con este resultado, Verstappen fortalece sus aspiraciones en el campeonato y mantiene la presión sobre McLaren y Ferrari en la temporada 2025.