"Me siento sólido y seguro": Matías Grande

El debutante logró ubicarse en los Octavos de Final de tiro con arco.

Matías Grande, uno de los nuevos rostros del tiro con arco en México, ha demostrado -en su primera aparición individual en la máxima justa- un enorme talento y crecimiento.

Tras un par de series dominantes, se ubica en los Octavos de Final de la disciplina, una situación que llena de confianza al debutante.

"Estoy muy contento, muy seguro de lo que se viene trabajando, de cómo me vengo esforzando en cada entrenamiento. La verdad es que estoy viendo reflejado lo que le batallé, todo lo que me costó para llegar hasta acá. Me sentí sólido, me sentí bien y seguro" , mencionó.

No siente presión

En ese sentido, el nacido en Guanajuato fue claro sobre la forma en la que realizará los siguientes duelos, asegurando que no siente presión.

"La verdad hay que seguir así, no hay que hacer nada del otro mundo, hay que hacer lo que uno viene haciendo en los entrenamientos. No siento que sea presión, siento que es como un plus de confianza. Tampoco siento excesos de confianza, pero sí me siento seguro" .

Matías agregó que el llegar hasta los Octavos de Final en los Juegos Olímpicos no es tarea sencilla, ya que varios favoritos han caído, y agradeció las muestras de confianza de la afición mexicana.