El exjugador de la NFL y analista de FOX Sports, Mark Sánchez, fue apuñalado la madrugada del sábado en Indianápolis y permanece hospitalizado.

El exmariscal de campo y actual analista de FOX Sports, Mark Sánchez, fue apuñalado la madrugada de este sábado en el centro de Indianápolis y permanece hospitalizado; estaba en la ciudad para cubrir el juego Colts vs. Raiders programado para el domingo.

La policía respondió alrededor de las 12:30 a.m. a un reporte de disturbio en un callejón del área centro, donde dos hombres resultaron heridos.

Estado de salud. FOX Sports informó que Sánchez “se encuentra estable y en recuperación”, mientras que algunos medios inicialmente reportaron que su condición era crítica.

La policía indicó que el caso es un incidente aislado y que revisa videos para la investigación.

Detención. Autoridades locales mantienen a un sospechoso bajo custodia, de acuerdo con reportes citados por la prensa; no se han difundido más datos sobre identidad o cargos en curso.



